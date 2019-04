Fluminense anuncia contratação do atacante João Carlos, destaque do Carioca pela Cabofriense

O Fluminense anunciou na tarde desta terça-feira (10) a contratação do atacante João Carlos, destaque da Cabofriense e uma das revelações do Campeonato Carioca 2018. Aos 23 anos, o jogador que pertence ao Sampaio Corrêa-RJ, acertou contrato por empréstimo de um ano e meio com o Tricolor.

"Muito feliz com esta oportunidade. Sempre sonhei em jogar em um clube grande. Chego aqui para treinar firme e buscar meu espaço. Espero manter a boa forma para brilhar muito no Fluminense e fazer a torcida feliz, que é o mais importante, progredindo cada vez mais na minha carreira", disse o atacante que vestirá a camisa 29.

João Carlos fez quatro gols no Campeonato Carioca e foi o destaque da Cabofriense. Homem de área, o jogador chega para disputar posição contra o artilheiro do estadual, o atacante Pedro, que marcou sete vezes. A contratação não encerra a possibilidade do Fluminense contratar outros jogadores para o setor. O clube ainda negocia com o experiente atacante Kleber Gladiador, do Coritiba.

FICHA TÉCNICA

Nome: João Carlos Cardoso Santo

Posição: Atacante

Data de Nascimento: 01/03/1995

Clubes: Sampaio Corrêa-RJ, Boa Esporte-MG, Macaé e Cabofriense