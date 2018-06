Roger Guedes dá show e o Atlético-MG goleia o Fluminense

INCIDENCIAS: DUELO VÁLIDO PELA 11ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018, NO INDEPENDÊNCIA (MG)

Em duelo válido pela 11ª rodada, Atlético Mineiro e Fluminense protagonizaram um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro 2018, no Independência.

Antes do jogo, o Atlético tinha três pontos de vantagem para o tricolor e jogando em casa, tinha a confiança por ter vencido o clássico contra o América Mineiro, enquanto o Fluminense vinha pressionado após jogar mal e perder na última rodada para o rival Flamengo. Por isso, Abel antecipou a volta de Ayrton Lucas e Pedro ao time, que vinham desfalcando o tricolor por lesão, para tentar surpreender no Horto.

O jogo começou com o Atlético Mineiro pressionando o tricolor e logo no primeiro minuto, Ricardo Oliveira finalizou dentro da área e Júlio César fez uma grande defesa. O tricolor, a partir dos dez minutos começou a controlar o jogo e aos treze, Douglas pegou uma rebatida e chutou por cima do gol de Victor.

A posse de bola que era de 70% para o Galo, se transformou em 50 x 50 e o jogo foi corrido, com ambos os times buscando o gol. Aos vinte e oito minutos, Douglas chutou de fora da área e a bola acaba desviando na zaga, indo para escanteio. Na cobrança do escanteio, feita pelo próprio Douglas, o lateral Gilberto acabou dando uma ombrada na bola e ela encobriu Victor, pegando o goleiro de surpresa, fazendo 1 x 0 para o Fluminense.

Após o gol, Pedro teve uma oportunidade de longe e Ricardo Oliveira parou novamente no goleiro Júlio César. O Atlético empolgou e cinco minutos depois empatou. Em cruzamento feito por Cazares, Leonardo Silva cabeceou no travessão, na sequência da jogada, Patrick cruzou na área novamente e o zagueiro Leonardo Silva, livre, empatou.

Após o gol, o time da casa, empurrado pela torcida, tentou pressionar a saída de bola tricolor e aos quarenta e cinco, Roger Guedes pegou uma sobra dentro da área e finalizou no ângulo de Júlio César, virando para o Galo, mas não deu para comemorar por muito tempo. Na saída de bola, Richard cruza, Patrick falha e Pedro, que estava duas rodadas ausente, finaliza forte no canto esquerdo de Victor e empata.

No segundo tempo. Abel colocou em campo Pablo Dyego e o atacante deu mais velocidade ao time. Aos três minutos, em um contra-ataque rápido, Jadson cruzou e Pedro de voleio mandou no travessão. O Galo, por sua vez, teve a entrada de Luan no lugar do vaiado Cazares e conseguiu neutralizar os avanços do time visitante.

Aos doze, Tomás Andrade finaliza de fora da área na trave, a bola bate nas costas de Júlio César e volta a bater na trave. A partir desse lance, o tricolor não viu mais a cor da bola. Seis minutos depois, Tomás Andrade marca para o Galo, após cobrança de escanteio. O Argentino pegou de direita na entrada da área e deixou o goleiro tricolor estático no meio do gol.

Pedro chegou a perder um gol na pequena área, após um passe de cabeça de Richard, mas o atacante desviou para fora. Abel colocou João Carlos e Sornoza em campo e deixou dois atacantes de área. O time não consegui penetrar na área do time da casa e começou a dar contra-ataque para o Atlético Mineiro.

Aos quarenta e dois, após falta cometida por Richard em Roger Guedes, na entrada da área, Ricardo Oliveira marcou o quarto para o time mandante, após chutar no ângulo do goleiro tricolor. O Fluminense, cansado, sentiu o golpe e aos quarenta e oito minutos, Ricardo Oliveira serve Roger Guedes, que deixou Nathan Ribeiro no chão e marcou outro golaço no Horto. O artilheiro do campeonato foi ovacionado pela torcida e marcou seu oitavo gol no campeonato brasileiro.

O Atlético pulou para a segunda colocação, com vinte pontos, enquanto o Fluminense caiu para a décima primeira colocação, com quatorze pontos.

Na próxima rodada, o Galo recebe o Ceará no Independência, enquanto o Fluminense recebe o Santos, na última rodada antes da paralisação do campeonato para a Copa do Mundo.