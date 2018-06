Em casa, São Bento perde invencibilidade na Série B diante do Londrina

Na noite deste sábado (23), o São Bento recebeu o Londrina, no Estádio Walter Ribeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Após 11 rodadas de invencibilidade, o time paulista conheceu a sua primeira derrota, após perder por 1 a 0 para o time paranaense. O único gol da partida do marcado por Dudu.

No primeiro tempo, o São Bento teve a maior posse de bola. Apesar do domínio da equipe de Sorocaba, a primeira chance de gol foi do Londrina. Logo aos três minutos, a equipe paranaense conseguiu chegar ao ataque , Dudu fez um lançamento para Felipe Marques, que chutou para o gol, mas o goleiro Rodrigo Viana ficou com a bola. A resposta do Bemtão veio no lance seguinte, Everaldo recebe falta de Alisson Safira na lateral do campo e levou perigo. Doriva cruzou na área e o arqueiro do Londrina rebateu de soco.

O São Bento recuperou a posse de bola e a melhor chance veio aos 34 minutos. Após falta de Luizão em Ronaldo, Doriva cobrou no ângulo esquerdo, obrigando Vagner a fazer uma bela defesa.

A equipe paranaense, só conseguiu chegar ao ataque nos minutos finais da partida e conseguiu retomar a posse de bola. Aos 44 minutos, Dudu cruzou para Felipe Marques no campo de ataque, ele corta para chutar, mas perde a posse de bola. No lance seguinte, Dudu cobrou falta para dentro da área e Luizão cabeceou com perigo para o gol defendido por Rodrigo Viana, mas mandou para fora.

No segundo tempo, o Londrina levou perigo logo aos dois minutos. João Paulo cruzou na área, Ronaldo rebateu errado e Dirceu finalizou para fora. O São Bento não conseguia pressionar o adversário e via o Londrina arriscar.

O São Bento só levou perigo aos 13. Diogo Oliveira dominou na entrada da área e arriscou o arremate, exigindo uma boa defesa de Vagner. O time de Sorocaba melhorou na partida e passou a pressionar, mas não conseguia vencer a retaguarda do Londrina.

O placar só saiu do zero a zero, aos 39 minutos. Dudu arriscou de fora da área e venceu o goleiro Rodrigo Viana, marcando um golaço. A bola bateu na trave antes de entrar.

Com a vantagem no placar, o Londrina se fechou e passou a administrar o placar. Nos últimos minutos da partida, o São Bento partiu para cima e tentou buscar o empate, mas acabou sofrendo a sua primeira derrota na série B.

Com a vitória o Londrina chega aos 15 pontos e se distância do Z-4. Já o São Bento, fica na sétima posição, com 17 pontos.

Na próxima rodada o São Bento visita o Criciúma, no sábado (30), às 18h. No do seguinte o Londrina recebe o Sampaio Corrêa, também às 18h.