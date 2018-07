São Paulo monitora situação do lateral Bruno Peres

Google Plus

A diretoria do São Paulo estuda com cautela a contratação de Bruno Peres, lateral-direito da Roma. Até agora, salário teria sido obstáculo, já que o clube italiano impõe condições financeiras que dificultam a negociação.

Mesmo que por empréstimo, os valores que o São Paulo precisaria pagar pelo lateral, não estariam dentro do orçamento pensado pela diretoria. Há também a concorrência do Besiktas, da Turquia, além da possibilidade do jogador voltar ao Torino, onde atuou entre 2014 e 2016.

Apesar da contratação de um jogador para a posição ser uma das prioridades para o segundo semestre, o time paulista não aceita desembolsar os altos valores pedidos, e conta com a ajuda do lateral para tentar entrar em um acordo com o clube italiano, levando em conta seu desejo de retornar ao Brasil.

Mesmo em caso de insucesso, a tendência é de que o tricolor continue em busca de um lateral-direito, já que o clube perdeu Régis, afastado pro problemas pessoais, e só poderá contar com Éder Militão até o fim da temporada.