Volante Arouca é liberado pelo Atlético-MG para acertar contrato com Vitória

O Atlético anunciou na tarde desta quarta-feira (4), a liberação do volante Arouca. O jogador, que pertence ao Palmeiras até o fim do ano, será repassado ao Vitória, que se interessou pelo futebol do atleta. Segundo a assessoria do clube alvinegro, Arouca deve seguir para Salvador nesta quinta-feira (5) para realizar exames médicos. Se aprovado, rescindirá com o Galo e assinará com o time baiano.

Arouca foi o primeiro jogador contratado da nova diretoria do Atlético, presidida por Sérgio Sette Câmara e com a direção de futebol de Alexandre Gallo. O volante foi um pedido do técnico Oswaldo de Oliveira, que não pretendia contar com o futebol de outro jogador da posição: Adilson.

O volante foi titular das quatro primeiras partidas em que Oswaldo de Olivera escalou os jogadores considerados titulares. Com a demissão do treinador e, consequentemente, o crescimento do futebol de Adilson, Arouca perdeu espaço com o atual técnico Thiago Larghi ficando no banco de reservas e, nos últimos compromissos, sequer sendo relacionado.

Ao todo, Arouca atuou pelo Atlético apenas 12 vezes. O jogador chegou com um belo cartaz, de passagens marcantes por Fluminense, Santos e Palmeiras, mas não rendeu o esperado com a camisa atleticana.