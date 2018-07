Fluminense sai derrotado para Portuguesa-RJ em jogo-treino

Na tarde desta quarta (04), o Fluminense disputou mais um jogo-treino, dessa vez contra a Portuguesa-RJ. E o Tricolor saiu derrotado por 1 a 0, com gol da equipe adversária no final da partida. No jogo-treino de ontem, os reservas derrotaram a equipe do Maricá FC por 4 a 0.

O técnico Marcelo Oliveira utilizou atletas considerados titulares, mas a escalação não foi revelada. A atividade serviu para dar ritmo de jogo aos jogadores e contou com a participação do atacante Luciano, que chegou mês passado ao clube.

Essas partidas servem como preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, que será no dia 19 de julho. O confronto do Tricolor será contra o Vasco. A equipe perdeu as últimas quatro partidas pelo campeonato e busca a recuperação.