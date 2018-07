AO VIVO: Santos apresenta AGORA o meio-campista da Costa Rica, Bryan Ruiz

19h00: Encerramos a nossa cobertura da apresentação do meia Bryan Ruiz no Santos Futebol Clube. A previsão de retorno dos atletas do Peixe que estavam em excursão no México é amanhão. O Alvinegro volta à campo na próxima quinta (19) no clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.

É sempre bom frisar que em contato feito diretamente com Sanchez, a reportagem da Vavel Brasil obteve a resposta que nenhuma oferta do Alvinegro ainda tinha chego. — Fábio Lázaro (@flazaro14) 11 de julho de 2018

Acompanhando Bryan Ruiz na coletiva, o presidente José Carlos respondeu que o volante uruguaio Carlos Sanchez está engatilhado com o clube. — Fábio Lázaro (@flazaro14) 11 de julho de 2018



18h52: Entrevista coletiva encerrada na sala de imprensa da Vila Belmiro.

18h51: "Quando tive a oportunidade de vir à Santos já procurei um pouco dos jogadores que estão na equipe, vi 45 minutos do jogo contra o Monterrey para ter a visão de como está a equipe. Mas vi que o time tem uma combinação de jogadores novos e experientes".

18h48: "É uma grande responsabilidade jogar nesse clube, falaram comigo que a equipe está atrás e precisa melhorar no meio campo e é o motivo que estou aqui. É uma grande responsabilidade joga rno meio campo do Santos. Com repsieto ao númerop, não é importante, o importante é o que está na frente da camisa", disse Bryan à reportagem da Vavel Brasil.

18h47: "Seria um sonho para mim, mas vai depender de mim e o que vai acontecer aqui. Me sinto beme evou fazer todo o poss[ivel par aque os dois anos de contrato sejam grnades pelo DSantos e no futebol tudo pode acontecer", diz Bryan sobre encerrar a carreira no Santos.

18h46: "Vamos tentar conseguir uma casa rápidopara que a adaptação da minha família seja o mais rápido. Em uma semana gostaria de estar pronto para jogar o mais rápido possível".

18h46: "Preciso de alguns dias, terminei a temproada dia 20 de maio e logo depois treinei com a seleção. Foram poucos dias de folgas e eu preciso render bem, na melhor condição.Preciso de férias para voltar a temproada 100%. Vou passar uma semana com a minha família na Costa Rica, mas não terei férias. Em uma semana preciso me colcoar em condições para voltar em condições".

18h44: "Meu objetivo era jogar na Eurpa e disputar a Champios League. Agora fiquei livre do Sporting e livre ficou mais fácil tudo (negociação). Agredeço ao Santos pelo interesse, quando fique sabendo do interesse o meu agente disse que seria uma grande oportunidade para mim e fizemos o possível para que o negócio acontecesse"

18h40: "Estive aqui há quatro anos para melhor campanha da história da Costa Rica, a cidade me traz boas recordações e espero que o Brasil seja um país de sorte para mim", diz Bryan Ruiz

18h39: Mesmo com a indefinição do número, atleta posa com camisa de número 10 na sua apresentação.

18h38: Atleta chega acompanhado do presidente José Carlos Peres que afirma que o número 10 ainda não está definido e será decidido com o departamento de futebol.

18h36: Bryan Ruiz chega à sala de imprensa da Vila Belmiro.

18h35: 35 minutos de atraso e seguimos sem nenhum sinal de Bryan Ruiz na Vila Belmiro.

No ato de assinatura de contrato, Bryan Ruiz vestiu uma camisa sem número. Fica a incógnita de quem irá vestir a camisa do Rei Pelé. — Fábio Lázaro (@flazaro14) 11 de julho de 2018

No site oficial de Bryan Ruiz consta que o meia vestirá a "Camisa 10" do Santos FC, que hoje pertence ao atacante Gabriel (por sinal, há informações que foi uma das exigências do jogador antes de voltar ao Peixe, no início do ano). — Fábio Lázaro (@flazaro14) 11 de julho de 2018

18h23: Inicialmente, o horário de início da coletiva seria 18h, mas estamos aguardando e, no momento, nenhum sintal de Bryan Ruiz.

18h21: Segundo a assessoria do Santos FC, a aparesentação acontecerá hoje, no mesmo dia do anúncio, justamente pelo fato do atelta ter que voltar à Europa já nesta madrugada.

Em 2014, Bryan Ruiz esteve em Santos com a Seleção da Costa Rica se preparando para a Copa do Mundo do Brasil. Na ocasião, meia posou com a camisa do Peixe. pic.twitter.com/XNZSNHbNjt — Fábio Lázaro (@flazaro14) 11 de julho de 2018

18h08: Equipe Vavel Brasil já está posicionada na sala de imprensa da Vila Belmiro para acompanhar a apresentação de Bryan Ruiz no Santos FC.

O meia voltará à Costa Rica na noite desta quarta para resolver questões pessoais e descansar por uma semana, já que não parou desde o fim da temporada europeia, com a disputa da Copa do Mundo na Rússia na sequência.

Ruiz conhece um pouco da cidade de Santos por ter se preparado na Baixada Santista com a delegação da Costa Rica para a Copa do Mundo do Brasil, em 2014. À época, o atleta publicou uma foto com a camisa do Peixe.

O alvinegro convenceu Bryan Ruiz com salários de pouco menos de R$ 350 mil e o pagamento de luvas de 500 mil euros (R$ 2,3 mi). O costarriquenho deu prioridade para a Europa, mas como não recebeu boas propostas do Velho Continente, aceitou o desafio no futebol brasileiro.

Na sequência, Bryan Ruiz fechou com o Sporting, de Portugal, e lá jogou nas últimas três temporadas. Ele estava sem contrato desde o dia 30 de junho e, sem grandes propostas na Europa, decidiu acertar com o Santos, uma das maiores equipes do futebol brasileiro.

Em 2011 foi para o Fulham, da Inglaterra, e lá ficou até 2015. Em 2014, quando fez uma ótima Copa do Mundo no Brasil, levando sua seleção às quartas de final, foi emprestado ao PSV, da Holanda.

O camisa 10 da seleção costarriquenha foi revelado pelo Alajuelense, da Costa Rica. Passou pelo Gent, da Bélgica, Twente, da Holanda. Foi neste país que o meia viveu uma boa fase na carreira: fez 30 gols em 44 jogos em seu primeiro ano.

Principal jogador da seleção da Costa Rica, Ruiz deve ser titular da equipe santista. O meio-campo é o setor mais carente desde a saída de Lucas Lima para o Palmeiras, em dezembro. A demora para encontrar um meia de ofício se deu por conta das dificuldades financeiras encontradas pelo clube alvinegro.

A chegada de Bryan Ruiz já era esperada desde o fim de semana, quando o próprio jogador utilizou suas redes sociais para dizer que estava viajando ao Brasil para selar a negociação. Após ser aprovado nos exames médicos, o costarriquenho assinou contrato com o Santos válido por duas temporadas.

Após um começo de temporada bem abaixo do esperado, o Santos decidiu se mexer e ir em busca de um reforço para o meio-campo, setor mais criticado pela torcida. E nesta quarta-feira, o time da Baixada Santista fechou a contratação do meia Bryan Ruiz, camisa 10 da Costa Rica na Copa do Mundo deste ano.

Bryan Ruiz, jogador internacional costariquenho que na última temporada terminou seu contrato com o Sporting, acaba de assinar com o Santos por duas temporadas. Depois de três anos com vestir a camisa dos leões, o meia sempre disse que pretendia continuar na Europa, mas não fechou as portas ao futebol brasileiro.