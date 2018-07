Com elenco completo, Atlético-PR treina antes de viajar para BH

O Atlético-PR realizou seu último treino nesta manhã de sexta-feira (13), no CT do Caju, antes da viagem para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O jogo é válido pelas oitavas de final e irá definir o adversário do Santos na próxima fase.



Tiago Nunes, técnico interino, realizou algumas alterações na equipe principal após a parada para a Copa do Mundo. Os recém contratados Bruno Nazário e Marcelo Cirino, treinaram com a equipe, mas ainda aguardam regularização junto à CBF.



+ Acompanhe as últimas notícias do Atlético-PR na VAVEL Brasil



O zagueiro Paulo André e o meia Lucho González treinaram normalmente nesta sexta, após serem poupados em jogo-treino contra o Paraná, no último sábado (7). Lucho deverá ficar no banco de reservas.

O jogo desta segunda-feira (16), às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, definirá o adversário do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro está na frente no confronto, já que venceu a primeira partida por 2 a 1, na casa do Furacão.

Com qualquer vitória ou empate, a Raposa garante a vaga na próxima fase. Já o time paranaense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar sem decisão por pênaltis.