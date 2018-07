Fagner projeta retomada no Brasileiro: "Se quisermos crescer, precisamos ter inteligência"

Prestes a retornar a atuar pelo Corinthians, o lateral-direito Fagner, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo, concedeu entrevista coletiva no início desta tarde de segunda-feira (16), após o treinamento no CT Joaquim Grava.

Na entrevista, o defensor que jogou como titular na seleção depois da lesão de Danilo, falou sobre suas atuações no Mundial, onde era contestado por grande parte da torcida, mas surpreendeu após atuações seguras na defesa da equipe Canarinho.

"Para dormir foi difícil pra caramba. São momentos. Treinador bater na sua porta e falar: "Você vai jogar!" Numa Copa do Mundo, toda a pressão que era contra a Costa Rica... passa um filme na cabeça e lembra meu primeiro jogo como profissional aqui, no Castelão, que na véspera o Leão falou que eu ia jogar. Foi difícil para dormir, mas no final deu tudo certo", lembrou.

Fagner ainda foi perguntado do que foi extraído depois de estar atuando contra e junto de jogadores que jogam na Europa, um futebol completamente diferente do praticado no Brasil. Sabendo disso, Fagner se mostrou crítico quanto ao seu trabalho e mesmo aos 29 anos ainda busca melhorar a cada dia.

"A tendência é de evolução. Quando você está no dia a dia com grandes jogadores, em nível de seleção brasileira e de um Mundial, a tendência é de evolução. Eu sou um cara chato, estou sempre buscando melhorar. Não é porque tive condição de jogar uma Copa que vou voltar ao Brasil achando que sou o melhor. Temos de ter pé no chão e humildade para as coisas continuarem a acontecer", pontuou.

Com as atuações em uma 'vitrine' para a venda de jogadores como a Copa do Mundo, Fagner também falou sobre seu futuro. O lateral tem contrato até 31 de dezembro de 2021, sabendo disso, Fagner foi realista, mas se mostrou focado no Corinthians.

"A gente sabe o que pode acontecer, ainda mais tendo jogado uma Copa do Mundo. Mas estou muito tranquilo, tenho contrato com o clube, não adianta eu ficar pensando se vai acontecer algo. Meu papel é trabalhar em campo e ter cabeça boa. Se chegar algo interessante para o clube e para o Fagner, vamos sentar e ver o que é melhor para todo mundo", esclareceu.

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Desde que esteve fora do Corinthians com lesão e seleção brasileira, muita coisa mudou. Osmar Loss assumiu o comando e três titulares deixaram a equipe rumo à Europa. Conhecendo o momento delicado em que o Corinthians vive, Fagner valorizou a pausa da Copa e os amistosos contra Cruzeiro e Grêmio.

"A gente sabe que foi um momento delicado, com mudança de comissão técnica. Quando o Osmar assumiu, teve muitos desfalques também. Sabíamos que essa pausa seria importante, até para os jogadores readquirirem forma física e alguns jogadores que estavam em seleção, como Romero, eu e Cássio, retornarmos. Acredito que essa parada foi importante por isso também. Esses amistosos, com duas vitórias, nos dá confiança para retomar. Por ser uma retomada e a gente saber que o campeonato é longo, sabemos que é importante não perder ponto em casa. Os três pontos serão importantes para nós. Se quisermos crescer, temos de vencer esses jogos, precisamos ter inteligência", enfatizou.

Enquanto esteve fora, Mantuan, jovem cria da base alvinegra assumiu a lateral-direita de forma provisória, visto que o camisa 2 é meio-campista de origem. Nas partidas iniciais, Mantuan não passava confiança à torcida mas foi mantendo a regularidade conforme foi ganhando ritmo. Vendo o desempenho do atleta, Fagner apoiou o lateral.

"Eu vi com bons olhos. Tudo o que ele passou de bom e ruim serve de aprendizado, ainda mais por ser jovem. Passar por esses aprendizados faz com que a gente cresça. Ele é um grande atleta, uma grande pessoa. Tudo o que ele passou vai servir para o crescimento pessoal e profissional dele. Estamos felizes por tudo o que ele passou de bom. E o que foi ruim vai servir para ele crescer", finalizou.

Agora, Fagner que voltou a treinar no último sábado, já deve estar em campo contra o Botafogo na próxima quarta-feira (18), na Arena Corinthians. Os donos da casa seguirão desfalcados, mas com as ausências de Mantuan, Ralf, Jadson e Clayson, que não participaram dos últimos treinamentos.