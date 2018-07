Emerson Santos chega a Porto Alegre para assinar contrato com Internacional

Ainda falta realizar os protocolares normais, como exames médicos e assinatura de contrato, mas Emerson Santos já está na capital gaúcha para ser anunciado como novo reforço do Internacional para a sequência da temporada. O zagueiro, de apenas 23 anos, desembarcou em Porto Alegre, na noite deste domingo e passou sem alarde pelo saguão do Aeroporto Salgado Filho.

O defensor chega ao Inter por empréstimo do Palmeiras, o contrato vai até o final de 2019 e com a opção de compra definida ao término do vínculo. O Colorado, não tem custos com a negociação, à exceção, dos vencimentos mensais, que ficam ao encargo do Inter.

Já em Porto Alegre, Emerson foi ao centro de treinamento do novo clube para realização dos exames médicos na última segunda-feira. O zagueiro é visto como opção importante para o Colorado para o segundo semestre, capaz de suprir carência diante de eventuais baixas dos titulares Rodrigo Moledo e Vícto Cuesta.

No acordo, o clube gaúcho venceu a concorrência do América-MG, que havia se aproximado de um acerto com o atleta nos últimos dias. Antes da contratação com o zagueiro do Verdão, o Inter também fez contato com Darío Aimar, do Barcelona-EQU, mas as tentativas não avançaram.

Emerson foi revelado pelo Botafogo. Em agosto de 2017, acertou um pré contrato com o Palmeiras e se apresentou ao clube em janeiro. De lá para cá, fez apenas quatro jogos na equipe e teve grande concorrência em um setor, que conta atualmente com sete zagueiros. Ele tem contrato com o Verdão até 25 de dezembro de 2022.