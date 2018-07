Cruzeiro empata com Atlético-PR e confirma vaga nas quartas da Copa do Brasil

O empate entre Cruzeiro e Atlético-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, garantiu ao clube mineiro uma vaga na próxima fase. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2 a 1, na Arena da Baixada, e com o 1 a 1 nesta noite de segunda feira, no Mineirão, garantiu uma vaga nas quartas de final contra o Santos. A raposa decidirá o confronto em casa.



O primeiro tempo foi lento, com os times se estudando muito. O Cruzeiro priorizou a marcação, e errou muitos passes na faixa central do campo, enquanto o Atlético conseguia manter a bola sob seu domínio, mas não levava muito perigo à meta de Fábio.

A primeira finalização aconteceu apenas no final do primeiro tempo, aos 36 minutos, quando Pablo recebeu um lançamento mas chutou fraco. O único lance do clube mineiro que levou perigo à meta de Santos foi um chute de longe do atacante Rafael Sobis, obrigando o goleiro do Furação a fazer ótima defesa.

Os gols saíram apenas no final do segundo tempo. A Raposa abriu o placar aos 40 minutos. Após contra ataque, Raniel encontrou Robinho na área e escorou para Arrascaeta, que ganhou de Paulo André na dividida e completou com o pé direito para o gol.

O Furacão ainda tentou uma reação aos 46 minutos, com gol de Bergson, que recebeu lançamento e com categoria deu um chapéu em Dedé, antes de completar para as redes já nos acréscimos, mas não foi o suficiente para manter o clube paranaense na competição.



O Atlético-PR agora concentra forças no Brasileirão e na Sul-Americana. O clube paranaense enfrenta o Peñarol, na segunda fase do campeonato internacional.