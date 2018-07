Na briga pela liderança do campeonato, Flamengo e São Paulo duelam no Maracanã

O Campeonato Brasileiro retornou e o Flamengo estreia depois da Copa do Mundo nesta quarta-feira (18) contra o São Paulo, às 21h45, no Maracanã. A rodada é de número 13 e terá uma importância enorme, afinal, há uma ‘briga’ por posições.

O Flamengo é o primeiro colocado, líder isolado com 27 pontos e oito vitórias, somando 14 no saldo de gols. Já o São Paulo ocupa a terceira colocação com 23 pontos (igualado ao segundo colocado, o Atlético-MG) com seis vitórias. Em caso de vitória, o Flamengo irá disparar na liderança; o São Paulo ficaria um ponto atrás do líder.

Primeira partida do Flamengo sem joias da base

No retorno do campeonato, o Flamengo chega sem sua maior joia: Vinicius Júnior. O jogador foi negociado no ano passado com o Real Madrid mas não havia ido por ser menor de idade. Após seu aniversário, o jogador viajou e deixou o rubro-negro. Além disso, Felipe Vizeu também foi negociado com o Udinese, da Itália.

Fernando Uribe é o novo reforço do time carioca, mas que não deve jogar contra o São Paulo caso Mauricio Barbieri use Paolo Guerrero, que está regularizado para jogar.

Desfalques: Rhodolfo (em recuperação de lesão muscular); Cuéllar e Henrique Dourado (suspensos).

São Paulo conta com reforço para encostar no líder

Aguirre fez treinos intensos no período da Copa do Mundo e fez mistério com a provável escalação que enfrentará o Flamengo. Porém, a equipe deverá ser a padrão que vinha sendo escalada antes da pausa. Porém, conta com o reforço de Joao Rojas, meia-atacante foi contratado para substituir Marcos Guilherme e Valdívia.

O meia Nenê avaliou um pouco como será a partida lembrando de jogadores que saíram do clube nesse meio de ano e aqueles que foram contratados para dar sequência a temporada.

“Nosso time perdeu poucas peças, mas já se reforçou, a base se manteve. Teve só uma mudança do time titular do último jogo. Isso vai ser muito importante para manter o entrosamento que a gente vinha tendo. Queremos pegar embalo ainda mais forte”, disse Nenê.

Desfalques: Lucas Fernandes (suspenso) e Rodrigo Caio (em recuperação física).