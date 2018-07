Reforço do Fluminense, meia Everaldo comemora: "Todo atleta sonha em jogar aqui"

Google Plus

Após Luciano, Digão e Júnior Dutra serem anunciados pelo Fluminense nos últimos dias, o tricolor anunciou hoje mais um jogador para o restante da temporada: Everaldo, que pertencia ao São Bento.

O atacante de 24 anos chega ao tricolor após boas atuações pelo São Bento na Série C 2017 e assina contrato até o início de 2019. No São Bento, o jogador fez 43 partidas, com quatro gols e uma assistência e é notado pela sua velocidade e habilidade.

Já está registrado no BID, Everaldo poderá estrear contra o Sport. Na sua chegada, o meia demostrou toda sua felicidade por poder atuar no clube.

"Sensação é a melhor possível. Todo atleta sonha em jogar na Série A e graças a Deus estou aqui. É mais um sonho que eu tinha e irei realizar, que é jogar no Maracanã", comemorou.

No elenco, o atacante já tem um jogador preferido.

"Gosto muito do estilo do Marcos Jr, é um cara veloz, habilidoso e sabe fazer gols", finalizou.