Jefferson sofre trauma no tórax em clássico e deve desfalcar Botafogo

Em mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrentou o Flamengo na noite deste sábado (21) e perdeu por 2 a 0, no Maracanã. Porém, Jefferson saiu logo nos primeiros minutos e Saulo entrou para substituí-lo após lesão.

No segundo gol do Flamengo, Lucas Paquetá se chocou com o goleiro alvinegro que recebeu atendimento logo em seguida, porém, o jogador permaneceu em campo por alguns minutos até chegar à conclusão que não aguentava mais, sendo então, substituído.

Jefferson sofreu um trauma no tórax, teve a cabeça afetada e um pedaço de dente quebrado durante o choque, que não pareceu ser tão grave no momento do lance em que desencadeou o gol do Flamengo.

O goleiro foi encaminhado ao hospital para a realização de uma tomografia. O atleta chegou a ficar sem voz por alguns minutos mas se recuperou, está melhorando aos poucos. O Botafogo ainda não se pronunciou oficialmente.