Brasil de Pelotas quebra jejum de um mês e arranca vitória sobre Boa Esporte

Trinta e quatro dias! Esse foi o tempo em que o Brasil de Pelotas levou para conquistar uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, foram cinco partidas depois da dramática vitória diante do Criciúma no Bento Freitas, local onde nesta noite o Xavante derrubou o Boa por 2 a 0. Pereira e Maicon Assis foram os autores do triunfo gaúcho, o Boa segue mergulhado na lanterna da competição.

O jogo começou com uma postura surpreendente do Boa que fez uma blitz no ataque do Brasil nos primeiros minutos. Douglas Baggio e Bruno Tubarão, em duas oportunidades, chegaram perto de abrir o placar. o Brasil respondeu com Leandro Camilo em uma cabeçada que venceu o goleiro Igor Rayan, mas Luan conseguiu salvar. Na sequência, Pereira carimbou a trave em uma pancada da esquerda no lance mais perigoso da primeira etapa, mas nada que alterasse o placar da partida.

A segunda etapa começou da melhor maneira possível para os donos da casa, aos três minutos Pereira dominou na entrada da área e mandou um belo chute para abrir o placar. A vida xavante foi facilitada com a expulsão de Aldo, aos 12. Apesar de um homem a menos em campo, o Boa quase buscou o empate após um chute cruzado de Kaio Cristian aos 15 minutos. Porém, aos 29, Pereira tabelou com Kaio, foi à linha de fundo e tocou para Maicon Assis ampliar a vantagem e dar números finais à partida.

Com a vitória o Brasil assume a 17ª colocação na tabela com 18 pontos, vitória que não tira o Xavante da zona de rebaixamento, mas deixa em condições de dar um salto na tabela na próxima rodada quando enfrenta o Guarani no Estádio Brinco de Ouro em Campinas no sábado, às 16h30.

O Boa permanece na última colocação da Série B com apenas 10 pontos, no próximo sábado a equipe de Varginha recebe o Sampaio Corrêa, às 21h, no Estádio Municipal.