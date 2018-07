Embalado e com mudanças, Flamengo quer confirmar bom momento contra o Grêmio

Na próxima quarta-feira (1º), o Flamengo continuará sua caminhada em busca do tetra da Copa do Brasil, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Porém, desde o duelo contra a Ponte Preta, o Rubro-Negro vem com algumas mudanças no elenco, e embalado pelas boas campanhas nas outras competições na temporada.

Campanhas nos outros torneios

No Campeonato Brasileiro, a equipe da Gávea ocupa a liderança, e tem um ponto de vantagem sobre o São Paulo, vice-líder. O Flamengo é a equipe que mais venceu (9 vitórias), tem o segundo melhor ataque (23 gols marcados) e a segunda melhor defesa (8 gols sofridos). O artilheiro da equipe é Lucas Paquetá, com 4 gols.

Na Libertadores, o Rubro-Negro se classificou para as oitavas de final após oito anos, e três eliminações seguidas na fase de grupos. No Grupo 4, a equipe carioca se classificou em segundo, com 10 pontos, e enfrentará o Cruzeiro na próxima fase. A primeira partida será realizada no Maracanã, e a volta será no Mineirão.

Saídas

A partir da parada da Copa, a janela de transferências passou pelo Flamengo, e desfalcou a equipe carioca. Os primeiros a deixarem o clube foram os jovens Vinicius Junior e Felipe Vizeu, que já estavam vendidos para o Real Madrid-ESP e a Udinese-ITA, respectivamente.

Depois, foi a vez do volante Jonas se despedir do Rubro-Negro, ao ser vendido para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, deixando 9 milhões de reais nos cofres do clube. Por último, Willian Arão está muito próximo do Olympiacos-GRE, por quase R$ 11 milhões, e não enfrentará o Santos, hoje (25).

Chegadas

Por outro lado, a janela também rendeu frutos para o Rubro-Negro. Para o comando do ataque, Fernando Uribe foi contratado, sem custos, vindo do Toluca-MEX. Nos próximos dias, a diretoria rubro-negra deverá anunciar a contratação do meia-atacante Everton Felipe, que estava no Sport, por cerca de R$ 6 milhões.

Outro jogador que está com a contratação praticamente finalizada é a do atacante Vitinho. Após uma longa negociação com o CSKA-RUS, a equipe da Gávea finalmente conseguiu convencer os diretores do clube russo a aceitar a proposta de aproximadamente R$ 43 milhões, e o jogador deve ser anunciado até o final da semana.

Por fim, uma negociação que ganhou força no início da semana, envolve o volante Robert Piris da Motta, do San Lorenzo. Um dos destaques da equipe argentina, o atleta viria para suprir a saída de Jonas. Os valores envolvendo a negociação ainda não foram revelados.

Quem joga?

Com a presença apenas de Fernando Uribe, dentre os reforços, Maurício Barbieri vem escalando o seguinte time-base: Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Éverton Ribeiro e Matheus Sávio/Marlos Moreno; Guerrero.