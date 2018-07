Após revés para Fluminense, Roger Machado é demitido do comando do Palmeiras

Depois de sete meses como técnico palmeirense, Roger Machado não é mais o comandante do Verdão. Mesmo com o time embalado por seis jogos sem perder, Roger não conseguiu seguir seu trabalho no clube com a derrota para o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã nesta quarta-feira (26). Após o jogo a diretoria e o treinador se reuniram e a decisão de desligá-lo do clube foi tomada.

A diretoria do clube anunciou que o técnico do sub-20 Wesley Carvalho vai assumir a equipe interinamente até a contratação de um novo treinador.

A gestão de Maurício Galiotte caminha para o quinto técnico em apenas um ano e sete meses, Roger Machado foi seu quarto técnico.O Verdão já teve Eduardo Baptista, Cuca, Alberto Valentim e Roger Machado.E a dança das cadeiras no Palmeiras é recorrente, nos últimos 10 anos o Alviverde teve no total 14 treinadores.

Roger Machado deixa o comando do clube com 44 jogos onde somou 27 vitórias, nove empates e sete derrotas com um total de 68,1% de aproveitamento.