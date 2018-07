Goleiro do Red Bull Brasil vive expectativa para volta do Paulistão sub-20

Nesta sexta-feira (27), o Red Bull Brasil entra em campo pela segunda fase do Campeonato Paulista Sub 20, no CT do Toro Loko, diante do Novorizontino. Após classificar-se entre os quinto colocados com as melhores campanhas da primeira fase, o RB está na mesma chave de Audax, Ponte Preta e Novorizontino.

"Estamos nos preparando bem para esta fase que vai começar, a gente acredita muito na nossa equipe e no quão longe a nossa equipe pode chegar", analisou o goleiro, destaque da equipe no ano.

O capitão do Toro Loko também falou sobre os adversários de grupo.

"O professor vem nos passando muita coisa sobre as outras equipes do grupo, sabemos da dificuldade e estamos estudando bastante os times para não sermos surpreendidos. Espero que a gente possa fazer a nossa parte e que o nosso objetivo seja alcançado", finalizou Jordan.