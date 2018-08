Jogo Grêmio x Flamengo AO VIVO online pelas quartas de final da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, disputada na Arena do Grêmio (RS).

Olá, internautas que navegam pela VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão para Grêmio x Flamengo, ao vivo, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h45. Fique conosco!

O quesito que favoreceu o Grêmio em 1997 não é mais válido em 2018. A CBF acatou pedido dos clubes e encerrou o gol qualificado como critério de desempate na competição, que até o ano passado era exercido, exceto na final.

Grêmio e Flamengo também já disputaram uma final de Copa do Brasil. Em 1997, o Tricolor derrubou o clube carioca no saldo de gols e se sagrou tricampeão da competição. O primeiro jogo do confronto foi disputado no Estádio Olímpico e se encerrou em 0 a 0. Na volta, no Maracanã, 95 mil pessoas observaram Carlos Miguel empatar o placar da partida, aos 34 minutos do segundo tempo, em 2 a 2, e levar a taça para Porto Alegre.

Ambas equipes figuram entre as participantes da Libertadores da América. Sendo assim, adentraram à competição na fase de oitavas de final. Nela, o Grêmio enfrentou o Goiás, onde foi superior nos dois jogos e passou de fase com placar agregado em 5 a 1 (0-2; 3-1). Por outro lado, o Flamengo passou dificuldades diante da Ponte Preta. No primeiro jogo, fora de casa, venceu a Macaca por 1 a 0. Na volta, um empate sem gols garantiu a classificação às quartas.

No principal torneio mata-mata do país, temos um confronto de campeões no afunilamento da competição. O Tricolor Gaúcho conquistou o troféu da Copa do Brasil em cinco ocasiões (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), enquanto o Rubro-Negro, em três (1990, 2006 e 2013).