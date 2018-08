William Pottker comemora fase artilheira no Internacional: "Mostrei meu valor"

Os treinamentos durante a parada da Copa do Mundo fizeram bem a William Pottker. O jogador não só superou um jejum de 14 jogos e mais de mil minutos sem balançar as redes, como enfileirou uma sequência de quatro gols nas últimas partidas pelo Inter desde a retomada do calendário.

O camisa 99 marcou logo na primeira partida, no empate em 2 a 2 com o Atlético-PR, fora de casa, e alimentou a sequência no 1 a 0 sobre o Ceará, no Beira-Rio. Depois teve um intervalo sem gols no 2 a 1 sofrido para o América-MG, mas voltou a marcar, e em dose dupla, na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo. E o atacante oferece a nova fase positiva à paciência que teve para seguir o trabalho no momento de seca.

"Importante para o Inter fazer esses quatro jogos, somar esses sete pontos, muito importante para a sequência. A gente vinha numa sequência boa. Precisava retomar. Quanto aos quatro gols, é importante voltar a marcar. Mostrar meu valor junto com o da equipe. Fico feliz de estar vivendo esse momento", afirmou Pottker em entrevista coletiva após o treino deste terça-feira.

A eficiência recente motiva Pottker para a sequência da temporada. Mas não a ponto de fazê-lo pensar na artilharia do Brasileirão. Com seus únicos quatro gols na competição, o camisa 99 começa uma aproximação a Pedro, do Fluminense, que é o artilheiro do campeonato, com nove gols. Atualmente, o atleta é o goleador da equipe no ano, após marcar nove vezes em 23 partidas.

"Desde quando cheguei ao Inter, fui artilheiro na Série B sem pensar na artilharia. Hoje novamente vivo bom momento, agradeço muito a Deus por ter me dado paciência, sabedoria para lidar com o momento. Penso em fazer grande jogo contra o Atlético-MG. Sair com a vitória, somando pontos é muito importante", acrescentou.

Após o jogo-treino dos reservas nesta terça, os titulares retomaram os treinamentos em campo na manhã desta quarta-feira. O Inter tem a semana livre para atividades até encarar o Atlético-MG na próxima segunda-feira, às 20h, no Independência, pela 17ª rodada do Brasileirão.