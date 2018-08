Após empate no fim, Barbieri comemora atuação do Flamengo: "Fizemos grande partida"

Enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, nunca foi tarefa fácil para o Flamengo. Encarar o Tricolor sendo o atual campeão da América, e um dos melhores times do país, fora de casa, seria muito complicado. Mas o Rubro-Negro foi até a Arena do Grêmio, jogou com autoridade, e conquistou o empate em 1 a 1, no último minuto, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Após a partida, o técnico Maurício Barbieri não escondeu a satisfação com a melhor atuação da equipe sob seu comando, e destacou os ótimos números que o Rubro-Negro apresentou, especialmente no segundo tempo quando, por exemplo, a equipe finalizou 17 vezes, contra nenhuma do Tricolor:

"Fizemos uma grande partida. Vir no Sul jogar com o Grêmio é sempre muito complicado. De maneira geral, acho que fomos até superiores ao Grêmio. O resultado é de igualdade, de empate, mas os números comprovam isso. Os chutes, chutes no gol, número de faltas, posse de bola".

Com a segunda etapa como destaque, o Flamengo foi bem também no primeiro tempo, quando conseguiu ter domínio de uma parte da partida, e também levou perigo. Para o treinador rubro-negro, o ritmo imposto pelos seus jogadores foi forte e a equipe não deixou o Grêmio jogar:

"Conseguimos imprimir um ritmo muito intenso, não deixamos o Grêmio confortável na sua maneira de jogar e conseguimos, dentro de uma normalidade, buscar o nosso jogo até o final. Fico satisfeito com o rendimento. O resultado é positivo, temos que valorizar, não é definitivo, mas em linhas gerais fico satisfeito com equipe", afirmou.

Estreante da noite, Vitinho entrou antes dos 20 minutos do segundo tempo, e teve uma boa participação. Para Barbieri, além da entrada do reforço rubro-negro, a entrada do jovem Lincoln, que marcou o gol de empate, ajudou a deixar a equipe adversária mais preocupada:

"Vitinho agregou, trouxe um peso ao adversário. Grêmio colocou o Leonardo para marcar individualmente, caçando o campo todo. O Lincoln é jovem. Às vezes a gente quer colocar muita responsabilidade. Vai fazer 18 só no fim do ano. Muito talento, muita qualidade".

Após esse jogão, Grêmio e Flamengo se reencontrarão no sábado às 19h, na Arena, pelo Brasileirão. Pelo lado gaúcho, Renato garantiu que poupará todos os titulares visando a partida contra o Estudiantes, já o treinador Rubro-Negro falou que a escalação dependerá da avaliação física dos atletas:

"Vamos esperar para avaliar os atletas amanhã e vamos pensar em quem vamos colocar. Ideia é tentar fazer frente nas três competições. Sabemos que é muito difícil, muito complicado", destacou.