Com carência de meias, Fluminense solicita retorno de Danielzinho

O Fluminense solicitou o retorno do meia Daniel, emprestado ao Oeste. O jogador de 22 anos fará sua despedida do clube paulista na sexta-feira, contra o Boa Esporte, pela Série B e se reapresenta ao Tricolor na próxima segunda.

A possibilidade do retorno foi divulgada pela rádio “Rede Mais Esportes” do Rio na última terça-feira (31) e confirmada pela VAVEL Brasil. Na negociação da volta do atleta, o Flu irá emprestar o meia Luquinhas para suprir a saída repentina de Daniel. A ideia é manter as boas relações com o Oeste.

Foto: Flickr Fluminense

Na atual temporada, o meia é mais uma vez um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B. Em 15 jogos, sendo 12 como titular, marcou um gol e deu quatro assistências. O jovem vinha atuando na criação de jogadas, mas chegou a ser escalado recentemente como segundo volante. Ele falou sobre a boa fase em entrevista coletiva.

"É um trabalho de todos e essas são minhas características. Tento servir os companheiros, sempre tentando achar alguém bem colocado, se o passe resultar em gol e em vitória, fico ainda mais feliz", disse o jovem jogador.