Promessa antiga da diretoria, Fluminense lança loja online oficial

Por anos sendo exceção entre os gigantes do Brasil, o Fluminense lançou nesta sexta-feira (3), sua loja oficial online.

Na última semana, a mídia social do clube colocou suspense nos torcedores, utilizando boné e camisa no meio do endereço online, empolgando o torcedor.

A loja era um pedido antigo da torcida, uma das mais fiéis no quesito produtos licenciados. Aos poucos, o clube aumentará o estoque, que ficará nas Laranjeiras e será distribuído aos respectivos endereços dos clientes.

A Under Armour, fornecedora do Fluminense, lançará linhas exclusivas do clube nos próximos meses no site. Os novos uniformes, que foram aprovados nesta semana, também serão vendidos no site em Outubro.

No primeiro dia de vendas, o Fluminense focou na venda dos atuais uniformes de jogo (masculino e feminino), linha retrô, agasalhos, livros oficiais das últimas edições da Flu Fest, além de artigos como bandeiras ou conjuntos infantis.

Ao todo, serão 150 produtos oficiais do Fluminense no e-commerce. Em breve, produtos como chinelos, chaveiros e capas de telefones estarão a venda, com o pagamento podendo ser efetuado por boleto ou cartão de crédito.

Os associados do clube terão 10% de desconto no valor total da compra. O torcedor do clube que fizer sua primeira compra no site terá 5% de desconto e acima de R$299, o frete será gratuito.

Vivendo um momento financeiro ruim, o clube aposta no sucesso da plataforma para crescer sua receita. O endereço da loja oficial da loja online do Fluminense é http://loja.fluminense.com.br