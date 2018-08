Renato Portaluppi elogia jogadores do Grêmio após vitória contra Flamengo: “Nota 10”

Após um doloroso empate em 1 a 1 com gol sofrido no últimos segundos da partida na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Grêmio deu o troco no Flamengo neste sábado, novamente na Arena. Mesmo com uma equipe totalmente reserva, que cumpriu à risca as orientações do treinador, Renato Portaluppi, o tricolor saiu com a vitória por 2 a 0, em partida pela 17ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante deu "nota 10" aos seus comandados pela atuação contra o Flamengo, com excelência nas partes físicas, tática, técnica e até de "malandragem". O técnico ainda saiu em defesa de seus suplentes, alvos de críticas recentes, por ter somado quatro pontos dos últimos seis - há ainda o empate com a Chape no domingo anterior.

“O que mais escutei foi o que o Flamengo massacrou o Grêmio no jogo de quarta. O Flamengo teve mais posse de bola principalmente pela lesão do Jael. Oportunidades, eles tiveram com Diego e o gol. Contra o Flamengo, sempre é muito difícil, porque não estamos jogando contra qualquer equipe. É o líder do campeonato. Conversei com a equipe. Dei parabéns, não só pela vitória. Mas pela entrega deles na parte tática, física, técnica, na malandragem. Então, eles tiveram nota 10 por tudo o que fizeram. Nas últimas duas rodadas, essa equipe que muita gente critica ganhou quatro pontos”, disse o treinador.

Renato ainda explicou a opção por deslocar Jailson à zaga, após a lesão de Bressan, e deu detalhes da estratégia montada para a partida. De acordo com o técnico, o Grêmio adotou postura mais recuada devido à falta de entrosamento da equipe reserva, para nao dar espaços ao Flamengo.

“Tenho treinado o Jailson naquela posição porque temos quatro zagueiros. Por isso que tenho treinado o Jailson e o Michel naquela posição. Sabia que mais cedo ou mais tarde ia precisar. Foi muito bem. No momento em que coloco outra equipe sem tanto entrosamento, contra o Flamengo com 90% do time principal, se você se atirar, vai deixar espaços por falta de entrosamento. Eu recuei minha equipe e quando chegasse no meio-campo, a gente dava o bote. Nós fomos mais objetivos, finalizamos mais, fizemos dois gols. Nosso aproveitamento foi melhor porque foi a estratégia que montamos e deu certo”, elogiou.

Com a vitória, o Grêmio sobe para a 3ª posição na tabela, com 30 pontos, mas encerrará a rodada em quarto, independente do resultado entre Atlético-MG e Inter, na segunda-feira. O Tricolor agora respira as oitavas de final da Libertadores.

Os jogadores embarcam ruma à Argentina neste domingo e enfreta os Estudiantes às 12h45 da terça-feira, no jogo de ida, em Quilmes. Pelo Nacional, a próxima partida está marcada para o domingo, às 19h, contra o Vitória.