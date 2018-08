Resultado Flamengo 0x2 Cruzeiro pela Taça Libertadores

RESUMO:



O Flamengo teve a posse de bola durante todo o jogo, mas não conseguia chegar com perigo ao gol de Fábio, que, nas raras oportunidades do Rubro-Negro, fez defesas incríveis. O Cruzeiro foi eficiente. Aproveitou o nervosismo do time mandante e criou oportunidades pontuais e não desperdiçou, apesar de ter perdido no mínimo outras duas chances claras.



Para se classificar no Mineirão o Flamengo terá que se reinventar e, principalmente, jogar mais do que jogou essa noite. Vantagem importantíssima para o Cruzeiro, uma vez que gol fora de casa é critério de desempate.



Arrascaeta e Dedé fizeram uma partida impecável, enquanto o uruguaio ditou o ritmo do time que saiu com a vitória, Dedé não deixou passar nada no setor defensivo.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 28, no Mineirão.

THIAGO NEVES

"Vantagem gigantesca. O Flamengo aqui dentro é complicado. A gente tem um time cascudo, acostumado a jogar jogos decisivos. Foi um jogo perfeito tecnicamente, Merecemos o resultado, e fico feliz por ter quebrado o jejum."

DIEGO:

"Fizemos um jogo desorganizado. Muito corrido, porém, pouco efetivo. Criamos ocasiões claras, mas não fizemos. Eles tiveram as chances e concretizaram em gols. Foi decepcionante, mas não está acabado."

50'2T - FIM DE JOGO! O CRUZEIRO DEU UM BAILE NO MARACANÃ E LEVA A VANTAGEM DE 2 A 0 PARA BELO HORIZONTE.

49'2T - PERDEU RAFINHA! Quase o Cruzeiro amplia no último minuto do jogo!

47'2T - DEFENDEU DIEGO ALVES! Raniel chutou e o goleiro do Flamengo impediu o terceiro do Cruzeiro!

46'2T - Vitinho chutou sem perigo, tiro de meta para o Cruzeiro.

45'2T - 5 MIN. DE ACRÉSCIMO

44'2T - LINCOLN! O atacante de 17 anos chutou a bola rasteira, que saiu no lado esquerdo do gol.

43'2T - VITINHO FUROU! O atacante do Flamengo dividiu a bola com Dedé dentro da área do Cruzeiro e não conseguiu chutar!

39'2T - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO:



SAI: RODINEI

ENTRA: PARÁ

37'2T - O Flamengo tenta atacar, tem pressa! O nervosismo é visível!

34'2T - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO:



SAI: THIAGO NEVES

ENTRA: ARIEL CABRAL

32'2T - THIAGO NEVES! O meia do Cruzeiro desvia o chute de Lucas Silva e balança as redes para o Cruzeiro!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!

30'2T - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO:



SAI: MARLOS MORENO

ENTRA: LINCOLN

30'2T - Arrascaeta achou Thiago Neves na entrada da área, que chutou muito alto.

PÚBLICO NO MARACANÃ:

45.967 PRESENTES

41.537 PAGANTES

27'2T - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO:



SAI: ROBINHO

ENTRA: RAFINHA

26'2T - Torcida do Cruzeiro canta de forma incansável no Maracanã. Mano Menezes mandou Rafinha aquecer.

26'2T - Flamengo tenta dar o troco, fica com a bola, lança na área mas não consegue finalizar.

25'2T - Raniel ia fazendo uma jogada muito bonita e caiu ao passar pelo Rever, árbitro mandou seguir!

23'2T - UUUUUUUUUUUUUUUH! RANIEL DE MUITO LONGE A BOLA PASSOU MUITO PERTO!

22'2T - A bola ficou na barreira, sem perigo.

22'2T - CARTÃO AMARELO PARA CUELLAR! O volante do Flamengo precisou fazer falta na boa subida do Cruzeiro com Edilson. Falta perigosa!

21'2T - POSSE DE BOLA: FLAMENGO 64% - CRUZEIRO 36%

18'2T - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO:



SAI: JEAN LUCAS

ENTRA: VITINHO

16'2T - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO:



SAI: BARCOS

ENTRA: RANIEL

16'2T - Bola levantada na área e afastada pela zaga do Cruzeiro.

14'2T - FALTA PERIGOSA PARA O FLAMENGO! Cartão amarelo para o Robinho em falta em cima de Marlos Moreno.

07'2T - PEDIU PÊNALTI! Marlos Moreno caiu na área e pediu pênalti, mas o árbitro Néstor Pitana mandou seguir.

03'2T - SENSACIONAL FÁBIO! Uribe aproveitou bom cruzamento de Rodinei e cabeceou no canto, o goleiro da Raposa VOOU para evitar o gol do Flamengo!

02'2T - Flamengo troca passes na intermediária, Cruzeiro se fecha.

00'2T - BOLA ROLANDO NESTE SEGUNDO TEMPO!



Os dois times voltaram com os mesmos jogadores!

47'1T - FIM DO PRIMEIRO TEMPO! FLAMENGO 0-1 CRUZEIRO, GOL DE ARRASCAETA, AOS 09 MINUTOS DE JOGO.

45'1T - Everton Ribeiro fez duas ótimas jogadas e Rodinei parou no Fábio duas vezes.

45'1T - +2 MIN. DE ACRÉSCIMOS

44'1T - Uribe ficou no mano-a-mano com Dedé, mas muito longe da área. Teve que esperar o apoio de seus companheiros e acabou errando o passe.

41'1T - Thiago Neves faz sua 3ª falta no jogo. Não deve voltar para o segundo tempo.

39'1T - Dois escanteios para o Cruzeiro agora, mas em ambos a defesa do Flamengou se saiu melhor.

36'1T - Temos apenas 36 minutos de jogo e já foram marcados 11 escanteios a favor do Flamengo, 0 para o Cruzeiro.

34'1T - UUUUUUUUUUUUH! PASSOU PERTO! Fábio faz um milagre para evitar o gol do Flamengo e a bola passou na frente de todo mundo na linha do gol! Pressão do Flamengo, mais um escanteio!

30'1T - UUUH! Uribe ia chegando para finalizar de cabeça, mas Léo chegou primeiro e tirou para o escanteio. Na sequência o escanteio foi cobrado baixo e a zaga do Cruzeiro afastou.

28'1T - Cruzeiro espera o Flamengo e aproveita os erros para ir para o contra-golpe. O Flamengo tenta tomar as ações do jogo, mas esbarra em uma marcação firme do time visitante.

24'1T - QUASE FLAMENGO! Uribe desvia cobrança de escanteio e Diego quase alcança a bola para empurrar pras redes no segundo poste! Segue 0 a 0!

23'1T - O Flamengo tenta correr atrás do prejuízo, mas o time está claramento muito nervoso!

20'1T - QUE DISPOSIÇÃO!



Barcos sai lá da frente para desarmar Rodinei lá atrás! O Cruzeiro se recompõe por inteiro!

19'1T - NO TRAVESSÃO! THIAGO NEVES ACERTOU O TRAVESSÃO COM O GOL ABERTO! QUE GOL PERDEU O CRUZEIRO!

16'1T - Flamengo cobra escanteio curto, mas Arrascaeta volta e rouba a bola de Marlos lá atrás!

13'1T - Amarelo para Thiago Neves! Entrou muito forte em Jean Lucas e nem reclamou do cartão.

11'1T - Torcida do Cruzeiro da show! Canta muito alto a torcida visitante no Maracanã!

9'1T - Linda jogada do Cruzeiro, foi trocando passes até Robinho achar Arrascaeta, que na cara do Diego Alves escolheu o canto e rolou fraquinho! O Cruzeiro sai na frente no marcador!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! ARRASCAETA!

7'1T - FLAMENGO CHEGA COM PERIGO! Diego aciona Uribe, que tenta jogar a bola para o meio da área, mas Dedé cortou para escanteio. Na sequência, Diego tentou fazer um gol olímpico mas Fábio saiu para conferir e acabou chocando-se com a trave.

5'1T - Agora foi a vez do Cruzeiro fazer uma blitz no ataque. Várias tentativas de cruzamento mas nenhuma terminou em conclusão. Foi bem a zaga do Flamengo.

4'1T - Uribe tenta uma enfiada de bola para Marlos Moreno, mas Dedé protegeu com facilidade e Fábio ficou com ela.

2'1T - Flamengo troca passes enquanto o Cruzeiro marca firme. Começo de jogo travado no meio-campo.

0'1T - BOLA ROLANDO! Confira na VAVEL Brasil todas as emoções de Flamengo x Cruzeiro!

21h35 Excelente público no Maracanã esta noite! Faltam 10 minutos para o início desta partida histórica:



Pela primeira vez Flamengo e Cruzeiro, que já disputaram entre si títulos importantíssimos, duelam pela Libertadores!

21h11 Goleiros do Flamengo aquecendo no gramado do Maracanã neste momento.

21h09 A equipe que classificar deste confronto enfrentará o vencedor de Boca Juniors x Libertad, que vai dando Boca (2 a 0) na ida, com um dos gols sendo marcado pelo ex-cruzeirense Ramon Ábila.

21h04 Os 11 iniciais do Cruzeiro também já foram definidos:



Escalação do #Cruzeiro para o jogo de ida das oitavas de final da @Libertadores, contra o Flamengo, no Maracanã. #FLAxCRU #VamosLaBestia pic.twitter.com/SJklTQHJnj — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) August 8, 2018

21h03 Flamengo já escalado:



Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Cruzeiro na Conmebol Libertadores. Vamos, Flamengo! #FLAxCRU pic.twitter.com/J7p6s3QmGm — Flamengo (@Flamengo) August 8, 2018

Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x Cruzeiro ao vivo hoje, pela Libertadores. O confronto acontece às 21h45 (de Brasília).

Não saia daí, torcedor. Instantes antes da partida começar, nós voltamos com todos os detalhes dessa decisão na Libertadores. Fique conosco no Flamengo x Cruzeiro ao vivo aqui.

DUELO DE MAESTROS



A partida também trará um duelo muito interessante no meio-campo: Diego e Thiago Neves. Os maestros das duas equipes são responsáveis pela criação das principais jogadas que resultam em gols. Confira os números:



DIEGO THIAGO NEVES TEMPO EM CAMPO 27 jogos (2516 minutos) 31 jogos (2318 minutos) GOLS 5 9 ASSISTÊNCIAS 3 3 PARTICIPAÇÃO DIRETA EM GOLS DO TIME 17% 20% NA LIBERTADORES 2 assistências 4 gols

TABU



Além do confronto difícil o Cruzeiro tem mais uma coisa para lidar nesta quarta-feira: a Raposa não vence o Flamengo no Maracanã há nove anos. A última vitória celeste no território adversário foi em 2009, por 2 a 1, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Os gols da equipe celeste foram marcados por Diego Renan e Fabricio, enquanto Emerson Sheik fez o gol do Flamengo. Desde então foram disputadas outras 5 partidas no Maracanã (as outras 5 com mando do Flamengo foram disputadas em outros estádios): três derrotas e dois empates.

DESFALQUES Flamengo x Cruzeiro



O Flamengo não poderá contar com o atacante Paquetá, destaque da equipe na temporada. Com 7 gols e 10 assistências no ano, Paquetá participou de 26% dos gols do time rubro-negro. Ele foi suspenso após segundo cartão amarelo na última partida da fase de grupos da competição.



O Cruzeiro tem um caso parecido, o do volante Lucas Romero. Importante para a Raposa tanto na sua posição de origem (volante) quanto na lateral-direita, o meio-campista argentina também ficará de fora da partida.

Jogo Flamengo hoje ao vivo

Outra dúvida é o centroavante Barcos, que saiu de campo na última quarta-feira (no jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil) sentindo um desconforto na coxa. A alternativa seria Raniel, reserva natural do centroavante que inclusive entrou na partida no seu lugar e anotou o gol que deu a vitória ao Cruzeiro.

CAMPEONATO BRASILEIRO



As duas equipes não conquistaram os 3 pontos na última rodada do Brasileirão. O Flamengo teve pela frente um time alternativo do Grêmio, mas acabou perdendo por 2 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. O Cruzeiro também jogou fora de casa, mas usou um time misto para encarar o Vitória, no Barradão. A partida acabou empatada por 1 a 1.

OS NÚMEROS DO CONFRONTO:

+ Duelo histórico: Cruzeiro e Flamengo realizam primeira partida na Libertadores

REVANCHE!



A última partida entre as duas equipes foi a final da Copa do Brasil do ano passado. Na ocasião as duas equipes empataram os dois jogos (1 a 1 no Maracanã e 0 a 0 no Mineirão) e o título foi decidido nos pênaltis, ficando com a Raposa, que sagrou-se pentacampeã da Copa do Brasil. Confira os melhores momentos da partida:





Já o Cruzeiro começou a sua campanha no Grupo 5 de forma tímida, perdendo para o Racing-ARG na estreia e empatando os dois próximos jogos contra o Vasco e Universidad de Chile, mas garantiu o primeiro lugar do grupo ao vencer de forma convincente os 3 últimos jogos, aplicando goleadas avassaladoras, como o 7 a 0 contra a equipe chilena e um 5 a 0 no Vasco. Confira a classificação final do grupo da Raposa, que também classificou o Racing:

CLASSIFICAÇÃO P V E D SG 1 - CRUZEIRO 11 3 2 1 10 2 - RACING (ARG) 11 3 2 1 6 3 - VASCO 5 1 2 3 -7 4 - UNIVERSIDAD DE CHILE (CHI) 5 1 2 3 -9

O Flamengo, mandante da partida de hoje, classificou-se em 2º lugar no Grupo 4, com 10 pontos ganhos. O time rubro-negro venceu 2 partidas e empatou outras 4. Confira a classificação final do grupo que também classificou o River Plate-ARG:

CLASSIFICAÇÃO P V E D SG 1 - RIVER PLATE (ARG) 12 3 3 0 3 2 - FLAMENGO 10 2 4 0 3 3 - SANTA FÉ (COL) 7 1 4 1 2 4 - EMELEC (EQU) 1 0 1 0 -8

Flamengo x Cruzeiro ao vivo se enfrentam neste domingo, no Maracanã, às 21h45, pelo Campeonato Brasileiro. É o confronto de ida das oitavas de final da Libertadores!