Palmeiras anuncia a contratação do meia Zé Rafael por cinco temporadas

O Palmeiras anunciou, na tarde desta quinta-feira (29), a contratação do meia Zé Rafael, do Bahia, por cinco temporadas. Destaque na última temporada pelo clube baiano, ele é o primeiro reforço Palmeirense para o setor para a próxima temporada.

Com a preferência de compra por conta do empréstimo do argentino Allione, o Palmeiras poderia exercer a prioridade em até dois anos, segundo Rodrigo Fragoso, colunista do Nosso Palestra, e se algum outro clube demonstrasse interesse, o clube paulista deveria ser avisado. O valor da aquisição, que foi realizada em agosto, é de 4 milhões de euros.

Ele estava no Bahia desde 2017, quando chegou do Londrina. Desde então, já levantou a taça da Copa Nordeste de 2017 e do Campeonato Baiano de 2018. Nesta temporada, ele já tem 11 gols.

O meio-campista é o primeiro reforço a ser anunciado no Alviverde para a próxima temporada. O atacante Arthur, destaque da equipe do Ceará deverá ser o próximo a ter sua contratação oficializada. O Verdão também já concluiu a compra definitiva do lateral-direito Mayke, que estava jogando no time paulista por empréstimo.