Em dia inspirado dos zagueiros, São Bento e Brasil de Pelotas empatam na Série B

Placar : São Bento: 8 minutos do 1T, Ewerton Páscoa Brasil de Pelotas: 39 minutos do 2T, Leandro Camilo

Na tarde deste sábado (11), o São Bento recebeu o Brasil de Pelotas, no Estádio Walter Ribeiro, em partida válida pela 20° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E em dia inspirado dos zagueiros, o time paulista saiu à frente no placar com Ewerton Páscoa e Leandro Camilo empatou para a equipe gaúcha.

Com o resultado, o São Bento ocupa à 12°, com vinte e cinco pontos. Já o Brasil de Pelotas, segue próximo do z4, com vinte e dois pontos.

Primeiro tempo

Logo aos três minutos, Tony desviou cruzamento e assustou o goleiro Marcelo Pitol. Aos oito minutos, Ewerton Páscoa cabeceou com firmeza e abriu o placar para o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro.

Em desvantagem no placar, o Brasil de Pelotas se viu pressionado a reagir, e conseguiu levar mais perigo nos lances de ataque. Um deles, num cruzamento, quase resultou num golaço espalmado para a linha de fundo pelo goleiro Rodrigo Viana. No lance seguinte, Éder Sciola perdeu uma oportunidade incrivel, o lateral-direito acertou o joelho na bola quase em cima da linha e mandou no travessão.

Segundo tempo

O time paulista voltou disposto a ampliar o placar e levou perigo em três oportunidades, com Cléo Silva, Dudu Viera e Ricardo Bueno, mas Marcelo Pitol e Éder Sciola impediram as finalizações.

Por outro lado, o Brasil de Pelotas aos poucos conseguiu equilibrar as ações e teve mais uma chance de empatar a partida, com Léo Bahia, que cabeceou no canto oposto do goleiro Rodrigo Viana, mas não contava com a bola acertando a trave.

Se naquele momento a equipe gaúcha não conseguiu empatar, na melhor oportunidade do jogo não desperdiçou a chance. Leandro Camilo, em bola dada por rebote pela defesa do São Bento, chutou forte e deixou tudo igual.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas recebe o Avaí, na terça-feira (14), às 19h15, no estádio Bento Freitas. Já o São Bento volta à campo apenas no próximo sábado (18), contra o CSA, no estádio Rei Pelé, às 21hrs.