Após gol contra Sport, Diego Souza relembra período no clube: "Fui muito feliz aqui dentro"

O São Paulo derrotou o Sport por 3 a 1 na Ilha do Retiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego souza abriu o placar da vitória tricolor aos 30 minutos, não comemorou o gol e fez coração com as mãos para a torcida rubro-negra, e ainda reverenciou o goleiro Magrão, recebendo os aplausos dos torcedores do Leão.

"A gente é profissional. Dentro de campo vou fazer meu melhor, mas eu fui muito feliz aqui dentro, e sem dúvida, é diferente fazer um gol em um cara que esteve do meu lado há muito tempo. É um dia muito importante pra mim", disse o jogador em entrevista à repórter Fabíola Andrade do canal SporTV.

O atacante ainda falou da dificuldade do jogo na Ilha, apesar de ter passagem recente pelo Sport onde marcou 57 gols em 173 jogos com a camisa do Leão.

“A gente sabia que seria um jogo difícil, mas nosso time estava concentrado para jogar. Tenho muitos amigos aqui, e por isso fiz questão de tratar o Sport com respeito. Me senti em casa, e vou embora feliz com o resultado. Nossa equipe precisava dessa vitória”, finalizou.