Resultado Flamengo x Grêmio pela Copa do Brasil 2018 (1-0)

No fim de semana, as duas equipes voltarão a jogar, pelo Brasileiro. O Flamengo irá até Curitiba enfrentar o Atlético-PR, no domingo. Já o Grêmio irá até a Arena Corinthians, no sábado, enfrentar a equipe paulista.

Será a 13ª semifinal do Rubro-Negro na competição, se igualando ao próprio Tricolor, como as equipes que mais chegaram nessa fase.

A semifinal será contra o Corinthians, que eliminou a Chapecoense, por 2 a 0 no agregado. Os mandos serão sorteados pela CBF.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! O FLAMENGO ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL! FLAMENGO 1 x 0 GRÊMIO!

49' Cartão amarelo para Douglas, do Grêmio.

48' Cartão amarelo para Marinho, do Grêmio.

46' O Flamengo tenta prender a bola no ataque, para gastar o relógio, mas não consegue.

44' Seis minutos de acréscimos.

42' Durante a saída do camisa 10, ele e Luan receberam cartões amarelos por uma confusão.

42' Mudança no Flamengo: Entra: Rômulo / Sai: Diego

41' O Grêmio tenta, mas parece não encontrar mais força física.

39' Mudança no Flamengo: Entra: Willian Arão / Sai: Cuéllar

37' Mudança no Grêmio: Entra: Alisson / Sai: Maicon

36' Torcida rubro-negra grita o nome do Ceifador. Mas a mudança foi cancelada, pois Cuéllar está recebendo atendimento.

33' Cartão amarelo para Renê, do Flamengo.

31' BLITZ RUBRO-NEGRA! Na primeira oportunidade, Dourado saiu no mano a mano, mas foi desarmado por Kannemann. Na sequência, Marlos chutou, Grohe espalmou e, por muito pouco, Paquetá não ampliou.

30' Mais de 55 mil torcedores no Maracanã.

29' Cartão amarelo para Maicon, do Grêmio

26' Cartão amarelo para Diego Alves, do Flamengo.

26' Mudança no Grêmio: Entra: Marinho / Sai: Léo Moura

24' UHHH! Luan recuperou a bola no meio, avançou mas finalizou nas mãos de Diego Alves.

21' Flamengo trabalhou a bola com calma, até chegar em Cuéllar, mas a finalização do colombiano não foi boa, e a bola subiu demais.

19' Mudança no Grêmio: Entra: Jael / Sai: André

15' Diego cobrou falta, sofrida por Marlos, na barreira. O Flamengo tem o escanteio e a torcida vem junto.

11' Mudança no Flamengo: Entra: Marlos / Sai: Vitinho

10' RENÊ! Após cruzamento de Cortez, a bola sobrou para Léo Moura, que serviu Luan, mas o cruzamento foi travado pelo lateral-esquerdo.

6' Panorama do primeiro tempo se repete, e o Grêmio não deixa o Flamengo respirar.

3' NINGUÉM COMPLETOU! Grande jogada do Grêmio, que terminou com Ramiro na cara do gol. O camisa 17 tocou para a pequena área, e não achou ninguém do Grêmio. Rodinei cortou para escanteio.

1' UHHH! Léo Moura cruzou, Diego Alves cortou e a bola sobrou no Ramiro, que emendou uma bicicleta, mas jogou por cima do gol.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Arbitragem e os jogadores retornam ao gramado. A saída será do Flamengo.

INTERVALO NO MARACANÃ! FLAMENGO 1 x 0 GRÊMIO!

46' OPA! Após cruzamento de Rodinei, a bola sobrou com Vitinho que chutou forte, em cima de Geromel. Os rubro-negros pediram pênalti, mas nada foi marcado.

44' Dois minutos de acréscimos.

41' Grêmio segue tendo muita posse de bola, mas não consegue furar a defesa rubro-negra.

38' Após dividida com Maicon, Diego precisou receber atendimento médico, mas já retornou ao jogo.

36' INACREDITÁVEL! A defesa rubro-negra se complicou duas vezes, e na última, Ramiro finalizou cruzado e Luan, embaixo da trave, perdeu de maneira inacreditável.

34' Ataque veloz do Grêmio, com uma tabela entre Cortez e Luan, mas a finalização do camisa 7 foi nas mãos de Diego Alves.

31' Finalmente o Flamengo consegue superar a boa marcação do Grêmio no campo de ataque, e sai mais para o ataque, ficando com a bola.

27' Após abrir o placar, o Flamengo recuou para esperar o Grêmio e sair no contra-ataque porém, a equipe gaúcha não vem deixando o Rubro-Negro criar mais chances.

23' O Grêmio continua com a posse de bola, e tenta chegar ao gol rubro-negro. Cortez tentou passar por Cuéllar e caiu pedindo pênalti. Ricardo Marques novamente consultou o VAR, e marcou somente o tiro de meta.

20' PRESSÃO DO GRÊMIO! Cortez cruzou, a zaga cortou nos p'es de Everton, que tentou finalizar de primeira, mas furou. Na sequência, Léo Moura cruzou e Cuéllar cortou de maneira fundamental.

18' Paquetá foi desarmado por Maicon, que logo lançou Everton, mas o camisa 11 tricolor foi desarmado por Rodinei.

16' Maicon errou o passe para Luan, mas Réver e Diego Alves não se entenderam, e o zagueiro teve que se livrar da bola pela lateral.

14' Paquetá tentou chapelaria Everton no campo de defesa, ia perdendo a bola, mas foi marcada a falta em cima do meia rubro-negro.

11' OPA! Linda jogada do Flamengo, que terminou na tabela entre Diego e Paquetá. O camisa 11 caiu na área e pediu pênalti. Ricardo Marques consultou o VAR, mas a jogada foi considerada normal.

8' Mesmo depois de marcar, o Flamengo pressiona a posse de bola do Tricolor, que vai em busca do empate.

5' Cortez tentou cortar, furou, a bola bateu em Paquetá e sobrou para Éverton Ribeiro encher o pé direito e jogar no canto de Grohe. 1 a 0.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE ÉVERTON RIBEIRO!

2' UHH! Vitinho puxou o contra-ataque, de maneira individual, cortou para o meio e soltou a bomba, por cima do gol.

1' Vitinho recebe de Diego, tenta passar por Léo Moura, mas é derrubado. Falta para o Flamengo, na lateral do campo.

BOLA ROLANDO NO MARACANÃ! COMEÇA FLAMENGO x GRÊMIO!

A bola vai rolar. A saída será dada pelo Grêmio.

21:38 Equipes em campo! Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

21:35 Torcida rubro-negra preparou uma grande festa para recepcionar a equipe na entrada em campo, com balões, fumaça e muita cantoria.

21:30 Maracanã já recebe um grande público, e as duas torcidas fazem a festa.

Flamengo x Grêmio ao vivo hoje , pela Copa do Brasil. O confronto acontece no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

Quem está fora: Bressan, Thonny Anderson e Michel.

Pendurados: Ninguém.

Invicto no mês de agosto (2 empates e 2 vitórias), o Tricolor contará com um retorno fundamental: Everton se recuperou de uma lesão, que o tirou do confronto contra o Estudiantes, está recuperado e vai ser titular da equipe de Renato Gaúcho.

Quem está fora: Berrío, Juan, Thiago Santos e Piris da Motta.

Pendurados: Ninguém.

Henrique Dourado voltou a marcar no último domingo, contra o Cruzeiro, e deverá ser novamente o titular no ataque rubro-negro, mesmo com o retorno de Uribe. Lincoln também deverá ficar no banco de reservas, ao lado do colombiano.

Após voltar a vencer depois de três partidas, também foi o primeiro triunfo nessa maratona de agosto, o Rubro-Negro terá a força de um Maracanã lotado para buscar eliminar o atual campeão da América, e ir com tudo em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil.

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h45, pela Copa do Brasil. O confronto é válido pela partida de volta das quartas de final da competição.