Larghi repete escalação e prioriza bola parada defensiva no Atlético-MG

O Atlético-MG fez o seu penúltimo treino na tarde desta sexta-feira antes do duelo de domingo (19), contra o Botafogo, pelo fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Pelo segundo dia consecutivo, o lateral- esquerdo Fábio Santos participou normalmente da atividade na equipe titular. Ainda sentindo uma leve dor, ele fala do trabalho para voltar ajudar o time.

"Essa dor na verdade ela vai demorar bastante pra sair, de repente vou carregá-la até o fim do ano. Mas você acaba adaptando, é óbvio que ela vai fortalecendo, melhorando e é uma dor suportável. Tentei jogar contra o Inter, mas estava insuportável, não dava pra jogar, tava me limitando. E no treino de ontem eu peguei essa confiança para chegar 100% no jogo", ressaltou.

O técnico Thiago Larghi trabalhou bastante as bolas paradas defensivas, jogada que o Atlético tem sofrido bastante gols. Ele falou sobre a desatenção que a equipe teve nas última partidas.

"Houve falta de atenção, principalmente na questão de não ficar na frente da bola e a concentração, porque aí entra a questão tática e o posicionamento. A gente conversou bem, o grupo assimilou e eles sabem da responsabilidade que é isso aqui. Então eu não acho que é problema, são jogadores de muita qualidade, experientes, é um erro que acontece, mas faz parte", disse.

A equipe titular foi a mesma que treinou quinta-feira e teve: Victor, Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Zé Welison, Galdezani, Cazares, Nathan e Chará; Ricardo Oliveira.

De saída

O atacante Erik, em fase final de negociação com o Botafogo, não treinou entre os reservas e deixou o treino mais cedo após uma conversa com o diretor Alexandre Gallo. O zagueiro Matheus Mancini, que não vem tendo oportunidades, está praticamente acertado com o Londrina.