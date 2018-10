Matheus Fernandes garante motivação para o returno e se diz feliz no Botafogo: "Minha casa"

Cabeça erguida e foco no que está por vir. Essas são as expressões mais importantes para Matheus Fernandes rumo a um returno glorioso. Expulso contra o Paraná, o volante ficou de fora da derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG, no último domingo. Em contrapartida, retornará para o importante duelo diante do Palmeiras, fora de casa, nesta quarta (22), às 21h (de Brasília).

Um dos destaques do inconstante primeiro turno do alvinegro, comentou sobre o processo de preparação para a continuação do campeonato e da necessidade de manter-se ligado em todos os jogos.

"Momento de a gente parar pra pensar no que estamos fazendo e começar a trabalhar. Ter um foco maior na nossas partidas, são times muito qualificados e que dão trabalho. Está na hora de mudar a chave, porque no segundo turno é diferente".

Matheus Fernandes falou brevemente sobre o resultado contra o galo, enfatizando a importância de crer no trabalho da equipe a todo momento.

"Podemos acreditar no nosso trabalho, não podemos duvidar do nosso trabalho. A gente perde, mas não entra para a perder. Fizemos bom primeiro tempo contra o Atlético, mas a bola não entrou. No segundo tempo, acabamos sofrendo os gols".

Para a partida contra o Palmeiras, o Botafogo terá o desfalque de Rodrigo Lindoso e de Renatinho, lesionados. Outro que não entrará em campo é o goleiro Gatito, que mais uma vez voltou a sentir dores no punho direito. O jogador lamentou a ausência dos atletas, mas enalteceu o grupo e os que entrarão para substituí-los. Além disso, se considerou polivalente em sua posição, jogando tanto de primeiro como de segundo volante.

"A gente sabe da qualidade do Lindoso e do Renato, mas acho que os atletas que vão entrar vão manter a qualidade. É o pessoal que está de fora ficar sempre atento porque as oportunidades aparecem".

"Acho que hoje no futebol não se deve preferir mais jogar, acho que você tem de exercer as duas funções bem. Também não tenho preferência de jogar com Jean, Lindoso, Gustavo ou Marcelo".

O jovem de 20 anos avaliou os erros do Botafogo na primeira parte do Brasileirão. De acordo com ele, as trocas de treinadores acabaram contribuindo para a oscilação do glorioso.

"Passamos por troca de treinadores, isso deixou nossa equipe um pouco não balançado, mas mexeu com a cabeça da gente. Agora nesse tempo o Zé chegou, organizou. A gente tem tudo para melhorar e crescer no segundo turno".

"Pecamos no gol, como no jogo com o Paraná, que está embaixo. Tomamos gol no finalzinho que deixou a gente bem mal por perder pontos bobos. E coisa que acontece no futebol. É virar a chave para encostar no pessoal que está em cima na tabela".

Questionado sobre a possibilidade de deixar o clube nessa janela, Matheus Fernandes se disse feliz no alvinegro e garantiu foco total enquanto vestir a camisa preta e branca.

"Isso não importa, hoje jogo num grande clube brasileiro. Aqui é a minha casa, gosto daqui. Não preciso ter ansiedade de querer sair. É tudo pensado. Escuto muito o clube e o meu pai. Minha vontade é jogar. Se tiver que sair, tudo bem".

Por fim, o volante considerou a chegada de Zé Ricardo como de extrema importância. Perguntado sobre a diferença de Zé para os ex-treinadores, ele destacou a qualidade do trabalho do comandante e a confiança passada para o elenco.

"Difícil isso aí (risos). É mais a liberdade com os atletas, confiança que passa. Não que os outros não tenham passado confiança, mas têm atletas que se sentem à mais vontade com ele. Acho que é mais trabalho", concluiu.