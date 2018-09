Com jogos em casa, Tiago Nunes espera que Atlético-PR possa subir na tabela do Brasileiro

O Atlético-PR terá uma série de grande jogos em casa, já são dois seguidos - contra Flamengo e Grêmio -, e agora são mais duas partidas diante de sua torcida: Vasco e Bahia. O Furacão iria jogar fora de casa, contra a Chapecoense, entre os jogos contra Rubro-Negro Carioca e o Tricolor, mas não conseguiu pousar em Chapecó e a partida foi adiada.



Agora o Atlético tenta olhar com mais otimismo para a tabela, já que a Zona de Rebaixamento ficou para trás. Atualmente o rubro negro é o 16º colocado, com 21 pontos, e vem de duas vitórias, contra Flamengo por 3 a 0, e Grêmio, de virada, por 2 a 1. Já soma sete jogos sem perder com Tiago Nunes no comando. Mesmo com os bons resultados, o comandante manteve os pés no chão e preferiu não fazer grandes projeções na tabela.







"Tem que pensar jogo a jogo. Se pensarmos em outro objetivo, fica distante. Agora é subir de posição, nisso que temos que focar, consolidar uma posição fora da zona de rebaixamento, e depois pensar caso a caso, para ver onde vamos chegar no final das contas", disse.



O adversário desta quarta feira (29) é o Vasco, que vem de uma vitória em casa sobre a Chapecoense por 3 a 1, e atualmente ocupa a 13ª posição, com 24 pontos. Sobre o próximo adversário, Nunes mencionou que será uma briga da mesma situação da tabela.



"Vai ser outro confronto difícil. O Vasco, mesmo com o jogo a menos, está saindo dessa zona incômoda e briga na mesma faixa de classificação que a gente", comentou.



O treinador do Furacão ainda tem alguns desfalques para os próximos duelos. Thiago Heleno segue com dores e não deve ser relacionado, mesma situação de Paulo André e Marcelo Cirino. Nikão recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e está suspenso. Já a lista de pendurados tem: Lucho, Raphael Veiga, Renan Lodi, Wanderson, Wellington e Zé Ivaldo.