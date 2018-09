Amigo de Pedro, Matheus Alessandro manda recado para o atacante: "Melhor do Brasil"

Assim como Dodi, Matheus Alessandro também ganhou o posto de titular com Marcelo Oliveira. Antes, vinha sendo utilizado como elemento surpresa no segundo tempo das partida e tinha bons desempenhos. O atacante concedeu entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira (28), no CTPA.

+ Confira ofertas do nosso parceiro FutFanatics

Matheus comentou sobre o trabalho realizado para finalizações. Nos dois últimos jogos, ele perdeu chances claras de gol e admitiu que está atento à isso. "A gente trabalha finalização no dia a dia. Falta um pouquinho de sorte, às vezes. Mas vamos seguir trabalhando duro para voltar a marcar”, disse.

O atacante comentou sobre o confronto contra o São Paulo, no próximo domingo (2), no Morumbi. "Enfrentar o São Paulo lá vai ser muito difícil. Mas vamos lutar muito, trabalhar duro essa semana, para voltar com um bom resultado de lá”, afirmou.

Outros pontos da entrevista:

Pedro

“Todos sabem da importância do Pedro. Artilheiro da equipe, do campeonato. O que aconteceu com ele nos deixa muito triste. Mas o grupo tem jogadores que podem suprir a ausência dele”.

Não tenho dúvida de que o Pedro é o melhor atacante do Brasil hoje. É um cara muito batalhador, jogamos juntos desde a base. Faz muito gol”. Mandei mensagem para ele. É muito duro. A Seleção é o sonho de todo jogador. Busquei palavras para apoiá-lo”.

Oportunidade como titular

“Sempre trabalhei para ter essa oportunidade de ser titular. Ganho confiança, ritmo de jogo. Agora é hora de botar em prática tudo que trabalhamos para ajudar o Fluminense”.