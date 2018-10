Resultado Grêmio x Estudiantes pela Copa Libertadores 2018 (2-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa noite, e até a próxima.

No Brasileirão, o Tricolor receberá o Botafogo, no sábado (1º). Já pelo Campeonato Argentino, o Estudiantes receberá o Independiente, no domingo (2).

Com a classificação, o Grêmio enfrentará o Atlético Tucumán nas quartas de final. A primeira partida será na Argentina, e a volta será na Arena.

5ª cobrança do Grêmio (André): GOOOOOOOOOOOOOOOL! GRÊMIO CLASSIFICADO! 5 a 3!

4ª cobrança do Estudiantes (Lugüercio): GOOOOOOOOL! Grêmio 4 a 3. Se o Tricolor fizer, acabou.

4ª cobrança do Grêmio (Alisson): GOOOOOOOOOL! Grêmio 4 a 2. Se o Estudiantes perder, acabou.

3ª cobrança do Estudiantes (Noguera): GOOOOOOOOL! Grêmio 3 a 2.

3ª cobrança do Grêmio (Jael): GOOOOOOOOL! Grêmio 3 a 1.

2ª cobrança do Estudiantes (Campi): ISOLOU!!!! Segue 2 a 1.

2ª cobrança do Grêmio (Everton): GOOOOOOOOOL! Grêmio 2 a 1.

1ª cobrança do Estudiantes (Rodríguez): GOOOOOOOL! Tudo igual: 1 a 1.

1ª cobrança do Grêmio (Maicon): GOOOOOOOL! Grêmio 1 a 0.

VAI COMEÇAR A DISPUTA POR PÊNALTIS!

Confusão entre Renato Gaúcho e o árbitro Eber Aquino, que teria decidido escolher o gol do lado direito das cabines, e o Grêmio quer no lado esquerdo. Mas, depois de muita reclamação, foi feito o sorteio e o gol escolhido foi mesmo o do lado direito.

Loucura total na Arena do Grêmio. Tricolor lutou até o fim, e foi premiado pela busca.

FIM DE PAPO NA ARENA! VAMOS PARA OS PÊNALTIS! GRÊMIO 2 x 1 ESTUDIANTES!

48' Cartão amarelo para Alisson, do Grêmio.

47' Luan levantou a bola na primeira trave, Alisson desviou no ângulo e a bola bateu no travessão e entrou. No sofrimento, Tricolor 2 a 1.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE ALISSON!

45' Quatro minutos de acréscimos.

45' UHHHH! Luan pegou a sobra da defesa na entrada da área, mas a bola subiu demais.

43' Última mudança no Estudiantes: Entra: Bazzana / Sai: Apaolaza

43' UHHHH! Jael cobrou a falta rasteira, a bola desviou em Kannemann e saiu tirando tinta da trave.

42' Falta perigosa para o Grêmio, sofrida por Jael. O próprio deverá fazer a cobrança.

39' Cartão amarelo para Braña, do Estudiantes.

37' 48.082 torcedores presentes na Arena do Grêmio.

36' EM CIMA DA LINHA! Alisson cobrou o escanteio na cabeça de Geromel, que tocou no cantinho, mas Campi tirou em cima da linha.

34' Última mudança no Grêmio: Entra: Pepê / Sai: Jailson

32' UHH! Maicon levantou para a área, a zaga cortou no peito de Geromel, que arriscou de fora da área mas jogou nas mãos do goleiro argentino.

31' Torcida do Estudiantes canta alto na Arena, mas os gremistas dão o troco.

29' UHHHHHH! Luan recebeu na entrada da área, com espaço, mas chutou fraco nas mãos de Andújar.

28' PISTOLOU! Após Everton isolar a cobrança de falta, Renato Gaúcho ficou desesperado no banco de reservas da equipe gaúcha.

27' Cartão amarelo para Lattanzio, do Estudiantes.

26' NA TRAVE!!!!! Cruzamento perfeito de André para Jael, que girou e chutou. A bola desviou em Sanchez e explodiu na trave de Andújar. Impressionante como a bola gremista não entra.

24' Mudança no Grêmio: ​Entra: André / Sai: Léo Moura

24' Mudança no Estudiantes: Entra: Lattanzio / Sai: Pellegrini

21' O Grêmio permanece no campo de ataque, buscando marcar o segundo gol.

19' Cartão amarelo para ​Campi, do Estudiantes.

18' Cartão amarelo para Lugüercio, do Estudiantes.

16' Mudança no Estudiantes: Entra: Lugüercio / Sai: Erquiaga

14' UHHHH! De muito longe, Jael cobrou a falta com desvio na barreira, e a bola passou perto do gol do Estudiantes.

12' ANDÚJAR! Maicon achou Jailson na intermediária, com espaço e o volante acertou um chutaço no ângulo, mas o goleiro argentino voou para espalmar. Melhor momento da equipe brasileira na partida.

10' UHHHH! Jogadaça individual de Jael, que arriscou de fora da área mas jogou por cima do gol.

9' UHHHHHH! Everton achou Léo Moura na lateral da área, e o jogador experiente cruzou para Jael emendar uma bicicleta, mas para fora.

8' Jael e Alisson disputaram a bola no alto, após cruzamento de Everton, e a bola ficou com Andújar.

6' Tricolor busca as jogadas pelo meio da defesa, e facilita a vida dos defensores argentinos.

4' Assim como em grande parte da primeira etapa, Grêmio tem a posse de bola no ataque.

2' Segundo tempo começou bastante pegado, dos dois lados.

1' Cartão amarelo para Léo Moura, do Grêmio.

1' Cartão amarelo para Sanchez, do Estudiantes.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Mudança no Grêmio: Entra: Alisson / Sai: Ramiro

Equipes de volta.

INTERVALO NA ARENA DO GRÊMIO! GRÊMIO 1 x 1 ESTUDIANTES!

45' Um minuto de acréscimo.

44' Cartão amarelo para Ramiro, do Grêmio.

42' Ramiro arrancou pelo meio, arriscou com a perna direita, mas a bola não foi na direção do gol.

40' ANDÚJAR! Após escanteio, a bola sobrou para Luan que chutou e o goleiro argentino defendeu duas vezes, espalmando para fora.

36' Tricolor abusa dos cruzamentos, mas erra praticamente todos. Defesa do Estudiantes com um posicionamento quase perfeito.

33' UH! Maicon cobrou a falta, Geromel ajeitou para o meio e Jailson emendou de primeira, mas jogou para fora.

30' A torcida voltou a apoiar bastante, mas o Grêmio não corresponde, e não consegue assustar Andújar.

28' Jael cobrou a falta na barreira, e a bola sobrou para Maicon, que também finalizou desviado e a bola saiu pela linha de fundo.

24' Após a defesa cortar o cruzamento, Everton arriscou de fora da área, mas acabou jogando longe do gol.

22' No confronto que definirá o adversário desse jogo: ​Atlético Nacional 1 x 0 Atlético Tucumán (agregado: 1 x 2)

21' Cartão amarelo para Maicon, do Grêmio.

19' Torcida tricolor começa a ficar impaciente com os erros da equipe gaúcha.

17' Luan cobrou mais uma falta, dessa vez na primeira trave, e a defesa afastou.

14' Everton é a principal arma gremista até aqui.

11' Depois de sofrer o gol o Grêmio tenta reagir, mas a defesa argentina está bem postada.

9' Agora, é a equipe de La Plata que está se classificando.

8' Jailson e Geromel falharam feio, Rodríguez saiu na cara de Marcelo Grohe, e deixa tudo igual. 1 a 1.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ESTUDIANTES! É DE LUCAS RODRÍGUEZ!

7' Com esse resultado, o Tricolor vai se garantindo nas quartas.

5' Passe espetacular de Jael para Everton, que não deixou a bola cair e encobriu Andújar. Golaço do Tricolor, 1 a 0.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE EVERTON!

2' Entrada forte de Noguera na lateral do campo, e Eber Aquino apenas advertiu verbalmente. Na cobrança, Luan cruzou nas mãos de Andújar.

1' O Tricolor começa com a posse de bola, no campo de ataque.

BOLA ROLANDO NA ARENA! COMEÇA GRÊMIO x ESTUDIANTES!

21:44 Arena do Grêmio recebendo um ótimo público.

21:40 Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

21:38 Equipes em campo.

21:30 ESTUDIANTES ESCALADO! Andújar, Sanchez, Schunke, Campi e Noguera; Ivan Gomez, Erquilaga, Rodrigo Braña, Lucas Rodríguez e Matías Pellegrini; Apaolaza.

21:29 GRÊMIO ESCALADO! Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Luan e Everton; Jael

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Grêmio x Estudiantes ao vivo hoje , pela Copa Libertadores. O confronto acontece na Arena do Grêmio, às 21h45 (de Brasília).

Quem está fora: Fernando Zuqui.

Após uma grande vitória na partida de ida, o técnico Leandro Benítez mandará a campo força máxima, para derrubar o atual campeão da América, e fazer história em Porto Alegre. Além da força dentro das quatro linhas, a equipe tetracampeã da Libertadores contará com uma ajuda fora de campo: o bruxo Manuel Valdez estará presente na Arena, para dar sorte ao clube argentino.

Quem está fora: Ninguém.

Precisando reverter, pela primeira vez nessa passagem de Renato Gaúcho no comando, um resultado adverso no mata-mata, o Grêmio conta com seus principais jogadores, e a força da Arena completamente lotada, para se classificar. Uma marca especial será celebrada logo mais: Marcelo Grohe completará 400 jogos pelo Tricolor gaúcho.

Fora de casa, com equipe mista, o Estudiantes perdeu para o Belgrano, por 2 a 1. Veja os melhores momentos:

Pelo Brasileirão, os reservas do Tricolor foram até Curitiba, e perderam para o Atlético-PR, de virada, por 2 a 1. Veja os melhores momentos:

Em Quilmes (ARG), os argentinos venceram a partida de ida por 2 a 1. Veja os melhores momentos:

Grêmio e Estudiantes se enfrentam nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, às 21h45, pela Copa Libertadores. O confronto é válido pela partida de volta das oitavas de final.