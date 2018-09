Tiago Nunes destaca evolução do Atlético-PR e rasga elogios a Pablo: ''Extraordinário''

O Atlético-PR venceu mais uma dentro de casa, contra o Bahia, por 2 a 0, na tarde deste domingo (2). A vitória foi a quarta em sequência, e agora o Furacão ocupa a 9ª colocação com 27 pontos em 21 jogos disputados - o Atlético-PR tem uma partida atrasada para disputar contra a Chapecoense, em Chapecó.



Desde que Tiago Nunes assumiu a equipe, o rubro-negro paranaense só perdeu uma vez em 11 jogos, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e são 6 vitórias e 4 empates. Todo esse retrospecto fez com que o Atlético-PR desse um salto na tabela, indo de 18° colocado para 9°. Após a vitória contra o Bahia, Tiago falou com a imprensa, segundo ele o o desempenho nesta tarde de domingo se deve ao equilíbrio da equipe.







“O equilíbrio sempre faz a diferença. A equipe do Bahia marca baste o centro do campo e conseguimos liberar os lados. Foi um das partidas mais consistentes, equilibrada. Criamos bom número de finalizações, sofreu pouco defensivamente. Tivemos substituições e quem entrou deu conta do recado. Isso é muito bom para o treinador”, disse.



Rony foi um dos substitutos. Ele entrou no lugar de Marcinho e marcou um gol. O jogador estava há meses no elenco mas ainda não tinha estreado, e agora aumenta a lista de atacantes à disposição de Tiago Nunes.



“O Rony é um jogador que estava muito tempo sem jogar, é um atleta que a gente precisa de tempo e calma com ele. Essa disputa é muito boa. Se entenderem que para jogar tem que disputar, teremos um grupo bem competitivo. Quem entra tem gana de mostrar. E quem ganha com isso é o coletivo”, comentou.



Pablo, que fez um lindo gol para abrir o placar na Arena neste domingo, também foi assunto na coletiva pós jogo. O técnico rubro-negro exaltou a força e a vontade do jogador em campo.



“O Pablo merece jogar bem. O nível de treino é muito parecido com como ele joga, ele se doa demais e se entrega tanto que acaba constrangendo alguém que não queira correr. Ele se tornou uma peça importante, tem uma história bonita no Atlético, já foi lateral, volante, extremo e se precisar jogar de zagueiro, ele joga. É um cara extraordinário”, elogiou.



Agora o Atlético-PR enfrenta uma sequência de 3 jogos longe de sua torcida. O primeiro, válido pela 23ª rodada da Série A, é contra o Palmeiras, em São Paulo, na próxima quarta feira (5), às 21h00. Depois viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Galo, e termina a série contra a Chapecoense, em jogo adiado da 20ª rodada, em Chapecó.