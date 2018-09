Junior Dutra se queixa após empate contra o São Paulo: ''Sentimento ruim''

O empate contra o líder São Paulo, no Morumbi, teve um sabor amargo ao Fluminense. Com um a mais em campo desde 33 minutos do primeiro tempo, quando Diego Souza foi expulso após cotovelada em Léo, o Tricolor carioca ainda saiu na frente graças ao gol contra de Anderson Martins. Entretanto, não conseguiu segurar o resultado e acabou sofrendo empate.

O atacante Junior Dutra, que entrou no intervalo na vaga de Jadson, lamentou o resultado: ''Sentimento ruim, por estar com um a mais, sair na frente. Acredito que poderíamos ter agredido mais, terminado as jogadas. Eles abriram, e erramos bolas bobas. Foram na raça, na força e empataram. Perdemos grande chance de vencer aqui'', disse após o apito final.

+ Com direito a expulsão e gol contra, São Paulo e Fluminense empatam no Morumbi

O técnico Marcelo Oliveira fez coro ao jogador e também se queixou do empate sofrido no Morumbi: ''A sensação é que deixamos escapar dois pontos. Se antes tivéssemos a ideia de um empate contra um São Paulo líder, poderia ser assim. Estava com um jogador a mais e deixamos escapar dois pontos. É um ponto amargo, mas que pode ser importante lá na frente. Viemos aqui e alertamos para pressão inicial. Era normal, mas controlamos muito bem. Até os 16 (minutos) a única oportunidade foi a do Jadson. Controlamos bem. São Paulo teve muito mérito na reação e ficamos desatentos na hora do gol. Ele (árbitro) marcou poucas faltas e ficamos pedindo falta na hora do gol. Foi o nosso erro'', encerrou o comandante.

Com o empate, o Fluminense segue no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, em 11º, com 26 pontos. Após duas rodadas seguidas longe do Rio, o time volta a jogar no Maracanã, onde recebe o Vitória, na quinta-feira (6), às 19h.