Em crise financeira, Fluminense quita dívidas e restabelece plano de saúde

Nesta quarta-feira (5), o Fluminense regularizou o pagamento pendente da Amil, em relação ao mês de agosto. Com isso, jogadores e funcionários do clube poderão usufruir novamente do direito ao plano de saúde, oferecido pelo Tricolor das Laranjeiras.

Em nota oficial emitida pelo site do clube, foi comunicado que: "Conforme comunicação feita aos colaboradores ontem (terça-feira), o Fluminense Football Club realizou nesta quarta (05/09) o pagamento que estava pendente (agosto) junto à Amil. Desta forma, todos os serviços médicos disponibilizados pelo plano de saúde aos funcionários do clube estão restabelecidos".

O atraso no pagamento do plano de saúde é mais um capítulo da crise interna que vive o clube das Laranjeiras. A instituição tem sofrido com diversos impasses. No último mês, por exemplo, a oposição da diretoria tricolor protocolou um documento que solicitava a abertura do processo de impeachment do presidente Pedro Abad. Além disso, os jogadores e restante dos funcionários do clube se encontram com salários atrasados, chegando ao segundo mês em relação ao compromisso na CLT, e três em direitos de imagem.

Para amenizar a situação, o Fluminense tem compromisso, dentro de campo, diante do Vitória, nesta quinta-feira (6). No Maracanã, o Tricolor pode respirar na tabela do Campeonato Brasileiro, além de bater um rival direto na luta contra o rebaixamento. Momentaneamente, o clube carioca soma 27 pontos, na 12ª colocação, dois a mais que a equipe baiana, posicionada no 15° lugar.