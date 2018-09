Mano exalta vitória e comprometimento do Cruzeiro contra Palmeiras

O Cruzeiro conquistou uma importante vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, na Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Mano Menezes avaliou a importância do resultado, no qual, foi mérito dos jogadores mesmo com um a menos.

“Vamos valorizar muito o resultado, porque foi um jogo duríssimo. Fizemos um gol cedo, o que passou a criar uma situação de jogo absolutamente natural como aconteceu, com o Palmeiras tomando mais iniciativa e criando volume, e a gente defendendo bem como sempre. A equipe teve o mérito de se manter organizada durante os 100 minutos de jogo. Mesmo com um homem a menos, a gente conseguiu manter uma ideia do que precisávamos fazer bem feito. Só levamos o resultado positivo para casa porque soubemos fazer isso diante de todo o volume que o Palmeiras teve”, frisou.

Mano ainda se mostrou satisfeito com o comprometimento dos seus comandados, que se doaram fisicamente do começo ao fim da partida.

“A vida do técnico o submete a escolhas difíceis. Optamos por todo mundo porque todos tinham condições. Arrascaeta acabou sentindo uma contratura em outro músculo, não no que tínhamos um pouquinho de preocupação antes do jogo. Robinho tiramos para não leva-lo ao extremo. Também precisava de um jogador com um pouco mais de força como o Bruno na direita. Saio feliz com a entrega dos jogadores, com o entendimento de que precisávamos passar mesmo pelo que passamos, ver Barcos voltar a fazer gol, um gol importante. A gente sabe como é difícil ser campeão da Copa do Brasil. Estamos tentando ser bicampeão, o que é mais difícil ainda”, ressaltou.

Experiente neste tipo de competição, o técnico da Raposa fez questão de ressaltar que a disputa está totalmente em aberto e será decidida apenas no Mineirão.

“Demos um primeiro passo importante, mas sabemos contra quem estamos jogando. Se trata de um grande adversário que no Mineirão também vai nos criar bastante dificuldades como foi aqui. Mas, vamos estar preparados para elas”, finalizou.