Léo Pereira comemora boa atuação do Atlético-PR na vitória contra o Fluminense

O Atlético-PR voltou a vencer no Brasileirão, mantendo a boa fase dentro de casa, contra o Fluminense, por 3 a 1, na tarde deste domingo (16), pela 25ª rodada. Com a vitória, o Furacão chega ao 30 pontos, assumindo a 11ª posição na tabela de classificação. Um dos gols da vitória deste domingo foi do zagueiro Léo Pereira, aos 25 minutos da segunda etapa, fechando o placar.



"Acredito que foi um gol bem importante, em um período da partida que Fluminense vinha pressionando. Pude ajudar a equipe com gol e estou muito feliz de ajudar dessa forma”, disse.



A vitória garantiu uma boa distância entre o Furacão e o Z4, mas a diferença continua pequena: apenas 3 pontos separam o clube paranaense do Ceará, primeiro time dentro da zona da degola. O zagueiro atleticano falou também sobre a posição na tabela e do próximo jogo, contra o Caracas, pela Sul-Americana.



"Foi uma vitória importante para se afastar do pessoal da zona do rebaixamento. Daqui para frente, é pensar em subir na tabela. Agora vamos 'virar a chave' e analisar a equipe deles. Será uma final. Em jogo de mata-mata não se pode relaxar em nenhum segundo. Vamos para lá para vencer", comentou.



O atacante Pablo, autor de um dos gols, também falou com a imprensa e comentou sobre sua boa fase diante da torcida atleticana e também sobre a falta de vitórias nos jogos fora de casa.



''Muito importante essa vitória. Estou feliz com o momento. Equipe ajudando muito, dando confiança. Aqui é minha casa. Amo esse clube, que me projetou, me formou como pessoa. Cheguei aqui criança. Temos muita confiança jogando aqui e temos que levar isso para os jogos fora de casa'', disse.



Agora o Atlético-PR volta suas atenções para a Sul-Americana, onde enfrenta o Caracas, da Venezuela, nas oitavas de final, fora de casa, na próxima quarta-feira (19), às 19h30.