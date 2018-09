Reinaldo valoriza empate com Santos e diz que vai secar o Internacional

O lateral Reinaldo, um dos melhores jogadores da temporada no São Paulo, fez ponderações sobre o jogo contra o Santos.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro FutFanatics

''Foi um empate que a gente tem que valorizar, até porque jogar contra o Santos aqui na Vila não é fácil. O time deles vem em uma crescente boa.''

O jogador fez 36 partidas ao longo do ano de 2018 e marcou 3 gols. Além de ter conquistado a titularidade desde o início do ano, Reinaldo vem sendo primordial para essa boa campanha do Tricolor. O atleta comentou sobre o desempenho do São Paulo:

''Nosso time foi maduro o suficiente para não tomar gol. Não fizemos lá na frente, mas sair daqui da casa deles com um empate é importante.''

Sobre a manutenção na briga pelo título, o jogador do São Paulo afirmou: ''Estamos um ponto na frente do Inter. Agora é secar para continuar na ponta ''

O São Paulo é líder do Brasileirão com 50 pontos. Para continuar no topo, precisará secar o Internacional, que é o vice-líder e enfrenta a Chapecoense nesta segunda-feira (17).