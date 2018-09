Londrina supera Figueirense e chega a quinta vitória seguida no estádio do Café

Partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio do Café, ás 21h30.

O fator casa mais uma vez ajudou o Londrina, que venceu o Figueirense, por 2 a 0, na noite dessa terça-feira (18), no Estádio do Café. Dagoberto, no começo, e Felipe Marques, no final, deixaram os deles e garantiram mais um resultado positivo para o Tubarão.

Os mandantes não perderam tempo e logo aos cinco minutos, Dagoberto abriu o placar. Após recuo de Cleberson, o goleiro Denis falhou e deu espaço para o atacante londrinense roubar a bola e tocar para o gol vazio.

A tentativa de resposta do alvinegro só foi acontecer aos 19. Em jogada pela esquerda, Gustavo Ferrareis conseguiu bom lance individual, invadindo a área e acertando a rede pelo lado de fora.

Logo na sequência, dois minutos depois, Ferrareis desperdiçou mais uma grande oportunidade. O camisa sete recebeu passe de Jorge Henrique e arriscou de longe, passando por cima da meta de Vagner.

O Tubarão voltou a assustar, já nos últimos instantes da primeira etapa. Thiago Ribeiro ganhou a disputa pela direita e cruzou rasteiro para Dagoberto, que pegou de primeira no contrapé do goleiro, acertando trave.

O Furacão do Estreito perdeu mais uma chance, dessa vez com Cleberson, aos três do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro subiu mais que todo mundo e conseguiu desviar de cabeça, mas a bola passou pelo lado esquerdo.

Atrás no placar, o Figueira tentava impor pressão e controlar o ritmo da partida. O time paranaense marcava firme, em vários momentos com os 11 atrás do meio-campo, querendo matar o confronto no vacilo do adversário.

E foi em uma jogada de contra ataque rápido, aos 42 minutos, que Felipe Marques fez o segundo do Tuba. Dagoberto lançou para Sávio que tocou para o camisa sete, livre na pequena área, só empurrar pro fundo da rede.

Com o resultado, o LEC chega a 39 pontos, se igualando ao Furacão e passando o oponente devido ao número de vitórias. O Londrina volta a campo na quinta-feira (27), quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. Dois dias depois, o Figueirense recebe o Atlético-GO, no Orlando Scarpelli.