Santos anuncia Renato como novo diretor executivo do Santos

Após a saída de Ricardo Gomes para o Bordeaux, da França, o Santos anunciou na tarde desta terça-feira (18) seu novo diretor executivo de futebol, o volante e ídolo Renato, de 39 anos. O jogador segue no elenco até o fim do ano, quando se aposentará e assumirá de maneira definitiva sua nova função.

Em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, na tarde desta terça-feira, José Carlos Peres anunciou o camisa 8 como novo executivo do Peixe, disse que hoje é um dia especial para ele e ganharam um presente de natal antecipado.

"Hoje é um dia especial. Ganhamos um presente de natal antecipado. Gostaria de apresentar para vocês nosso novo executivo de futebol, Renato. Os jogadores aceitaram ele de forma unânime. A contratação do Renato é definitiva, não provisória, vai ficar conosco. Presidente da Federação colocou todos os cursos à disposição do Renato. Ele já é um grande caráter, um perfil que a gente queria, identificado", disse Peres.

Renato foi uma indicação do técnico Cuca, uma vez que o jogador tem participação ativa dentro e fora de campo.

"Queria agradecer a oportunidade. O Cuca, logo depois da saída do Ricardo Gomes e com o fim do meu contrato, ele veio perguntar para mim dessa oportunidade. Sempre deixei bem claro, todos os meus anos aqui, que a minha intenção era encerrar minha carreira aqui. Pensei bastante, conversei com a minha família. Foi uma coisa que eu amadureci nesses dias. Fiquei agradecido pelo convite", disse Renato.