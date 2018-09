Bastante acionado, Galdezani espera continuar no Atlétic-MG em 2019

Matheus Galdezani não sabe ainda se fica no Atlético-MG para a próxima temporada. O contrato de empréstimo do volante com o Galo vai até dezembro deste ano e o clube mineiro ainda não se manifestou sobre exercer a compra dos direitos econômicos do atleta junto ao Coritiba. Ele, portanto, deseja permanecer mais tempo na Cidade do Galo.

"Eu tenho aproveitado minhas oportunidades. Com certeza eu quero ficar, aqui é um baita de um clube, time grande, com uma história bacana e pra minha vida demorou chegar até aqui. Não quero ir embora assim, se tiver oportunidade eu quero ficar sim", destacou.

O empresário do atleta, Eduardo Maluf, acha difícil o jogador continuar no Atlético. Ele afirmou ao portal Superesportes que não houve ainda nenhum contato oficial por parte da diretoria alvinegra e que Galdezani já tem propostas do mundo árabe.

Já o diretor de futebol, Alexandre Gallo, disse que o planejamento de 2019 já está pronto. Porém, frisou que ainda não é momento de tratar sobre compra de direitos econômicos e contratações.

Galdezani foi contratado pela equipe alvinegra no dia 11 de abril. De lá pra cá, disputou 16 partidas e marcou um gol com a camisa do Atlético. O volante é um dos jogadores mais acionados do técnico Thiago Larghi, tendo participado de 13 partidas após a Copa do Mundo.