Denílson prega calma no Atlético-MG e afirma:"Podemos conseguir algo no campeonato ainda"

Durante a pausa da Copa do Mundo, sete jogadores novos chegaram ao Atlético-MG. Entre eles, o jovem atacante Denílson, atualmente reserva de Ricardo Oliveira. Contratado junto ao Granada da Espanha por cinco temporadas, ele estava atuando no Vitória no primeiro semestre, por empréstimo.

Nos últimos jogos, Denílson tem sido mais acionado por Thiago Larghi para entrar no decorrer das partidas, tendo em vista que o centroavante Ricardo Oliveira não vem fazendo partidas regulares.

"Felizmente estou tendo essas oportunidades que o Thiago (técnico) está me dando, sendo elas poucas ou muitas. Mas que da melhor forma possível eu tento dar o meu máximo sabendo que eu tenho pouco tempo de jogo, sabendo que é difícil mostrar entre três a cinco minutos. Mas as oportunidades acontecerão naturalmente e eu espero aproveitar da melhor forma possível", destacou o camisa 95.

Sobre o Ricardo Oliveira, Denílson saiu em defesa do atacante e afirmou que crises são normais.

"Falar do Ricardo é, pra mim, sempre motivador. Sabemos da qualidade e da estrutura que ele tem...crises acontecem. Isso é normal em uma equipe como o Atlético que tem o peso de ter títulos importantes, e sabendo que as críticas sempre virão, sendo elas contra o Ricardo, contra o Denílson ou contra outros jogadores. É saber que temos um centroavante no nosso futebol brasileiro que tem 38 anos e tem suas metas de gols anuais. Uma hora a oportunidade de gol vai aparecer para ele e vai dar a vitória para a nossa equipe", frisou.

O Atlético deixou de somar importantes pontos em várias ocasiões no Campeonato Brasileiro. Na sexta colocação e com 42 pontos, a equipe viu o G-4 se distanciar, as chances de título diminui e a insatisfação da torcida aumentar.

"Por mais que o nosso time está desempenhando um bom futebol, eu venho torcendo no banco pela minha equipe e o torcedor sempre vai cobrar a vitória, independente se o nosso time fez uma boa partida ou não. Sabemos o que temos que fazer, sabemos que não vai ser fácil essa reta final do campeonato, mas sabemos impor, sabemos que podemos conseguir algo nessa competição ainda.", finalizou.