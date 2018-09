Com golaço de Everton no último minuto, Grêmio derrota o Fluminense no Nilton Santos 

Em partida realizada neste sábado (29) pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Grêmio se enfrentaram no Nilton Santos, e o tricolor gaúcho levou a melhor vencendo por 1 a 0. Os mandantes tiveram chances de sair na frente, mas desperdiçaram. Everton, aos 47 minutos da segunda etapa, fez um golaço de calcanhar, e garantiu a vitória.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Agora na nona posição, o Fluminense teve seus planos de chegar ao G-6 frustrados. Os 3 pontos ganhos do Grêmio foram essenciais para chegar nos primeiros colocados da tabela, pois fez com que o time passasse o Flamengo e o Internacional, situando-se no terceiro lugar.

Fluminense e Grêmio faziam um jogo sonolento na primeira etapa, sem uma chance criada ao longo de 45 minutos. O Tricolor Carioca até teve mais iniciativa, com maior posse de bola, e tentou agredir a defesa gremista, em especial com Everaldo e Ayrton, pela esquerda. Contudo, o lance que mais ofereceu perigo na primeira etapa foi de Dodi, que recebeu de Ibañez e tentou encobrir o goleiro Paulo Victor. O Grêmio quando tinha a posse de bola não era efetivo, sequer ofereceu perigo a meta de Júlio César.

Após um primeiro tempo sonolento, as duas equipes voltaram mais agressivas para a segunda etapa. O Grêmio, com Pepê, ofereceu perigo duas vezes, em que entrou na área mas demorou para finalizar. Marcelo Oliveira alterou o esquema do Fluminense na metade da segunda etapa. Tirou Gum e colocou Marcos Júnior, colocando o time mais ofensivo. Renato gaúcho usou sua carta na manga, colocou o atacante Everton no lugar do Pepê.

Marcos Junior teve a chance do gol logo quando entrou, saiu cara a cara com o goleiro Paulo Victor, que acabou levando a melhor.

Quando tudo indicava o 0 a 0, no último minuto do jogo, Thonny Anderson deixou Everton cara a cara com Júlio César. O atacante fez um golaço de calcanhar, decretando a vitória do Tricolor Gaúcho.