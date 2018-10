Atlético-PR vence novamente o Caracas e avança para as quartas de final da Copa Sul Americana

Mesmo com o resultado agregado favorável, o Atlético-PR venceu o Caracas, por 2 a 1, na Arena da Baixada, e garantiu sua classificação na Copa Sul Americana. Marcelo Cirino e Renan Lodi marcaram para o Furacão, enquanto Garcés descontou para os visitantes.

O Rubro Negro começou o confronto sem medo, indo pra cima e abusando da velocidade. Com seis minutos, Guilherme tentou pela primeira vez, um chute no meio, que foi defendido por Cristian Flores. Na sequência foi a vez de Cirino arriscar e novamente o goleiro salvar.

Tentando reagir, os Rojos del Ávila chegaram com perigo aos 18. Diaz fez bom passe de calcanhar para Arrieta, que finalizou forte. O lance passou perto da meta de Santos, mas foi pra fora.

Os mandantes conseguiram abrir o placar com 30 minutos, com Marcelo Cirino. Lodi desceu pela esquerda cruzou para área. Nikão recebeu e arrumou para o camisa 10 balançar as redes.

No segundo tempo, logo cedo, os Avileños empataram o confronto. Díaz girou dentro da entrada da área e lançou para Garcés, que superou a marcação, passou pela zaga e guardou um belo gol.

Mas a alegria venezuelana durou pouco, porque aos 11, Renan Lodi colocou o Atlético novamente na frente. Em uma jogada inteligente de Pablo, o lateral se posiciono bem, recebeu livre e chutou com categoria para marcar o segundo.

Nos últimos instantes, Arace cruzou pela esquerda do campo. Santos saiu do gol e desviou com a mão. Na sobra Chacón tentou, mas mandou sem direção.

O resultado classificou o Furacão para as quartas de final da competição internacional. Agora ele espera o vencedor do confronto entre Bahia e Botafogo. O próximo compromisso do time Rubro Negro será pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (06), às 16h, contra o América-MG.