Após atingir grande marca pelo Botafogo, Pimpão se diz grato ao clube e triste por eliminação

Apesar da eliminação para o Bahia nas oitavas da Copa Sul-Americana, a noite de quarta reservou um grande feito para Rodrigo Pimpão. Com o gol marcado durante a partida, o atacante se igualou a Sinval - oito gols -, e se tornou maior artilheiro do Botafogo em competições internacionais. Porém, apesar de colocar seu nome entre os grandes do glorioso, Pimpão se disse triste pela derrota e fez questão de agradecer ao clube por tudo que já o proporcionou.

"Nada disso (artilheiro internacional) teria acontecido se o Botafogo não tivesse aberto as portas pra mim. A gente fica triste sim. Desatenção nossa, acabamos sendo eliminados, mas não podemos nos abalar agora porque tem o brasileiro pela frente".

Perguntado sobre a ordem dos batedores, o atacante, que em tese seria o sexto a cobrar, disse que Moisés pediu para ir em seu lugar que não se deve apontar culpados.

"Na hora o Moisés falou: 'Posso ir?', eu disse que podia. Não tem que culpar ninguém, sabemos que pênalti é loteria".

Após dar adeus para a Sula, o Botafogo foca agora apenas no Campeonato Brasileiro. Em 12º lugar com 33 pontos, o glorioso terá pela frente o clássico contra o Vasco. O duelo será na próxima terça-feira (09), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. No primeiro turno, em São Januário, vitória do alvinegro por 2 a 1, gols de Kieza e Igor Rabello.