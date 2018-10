Diretor do Milan, Leonardo confirma acerto por Paquetá: "Acordo está concluído"

O futuro de Lucas Paquetá em 2019 já está definido. O camisa 11 do Flamengo defenderá as cores do Milan a partir do próximo ano. O acerto foi praticamente concluído na quarta-feira (10), e nessa quinta (11), o diretor esportivo da equipe rossonera, Leonardo, confirmou o acerto com o jovem meia rubro-negro:

"Temos um acordo básico com o Flamengo, mas o mercado abre em 3 de janeiro, e a oficialização não pode acontecer. Mas o acordo está concluído", afirmou em entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", um dos principais jornais esportivos do país.

Até o fim do ano, Paquetá buscará levar o Flamengo ao sétimo título brasileiro (a equipe carioca está na 3ª colocação, com 52 pontos, quatro atrás do Palmeiras, líder da competição). E p ex-jogador do Rubro-Negro destacou que um dos motivos para não falar mais sobre o tema no momento, é a briga pelo título nacional:

"Teremos tempo para falar sobre isso. Ele tem 10 jogos para jogar no Brasil e ainda está na briga pelo título".

O meia deixará os cariocas nos primeiros dias de janeiro, e assinará por cinco anos com a equipe italiana. O acordo entre as equipes prevê o pagamento de 35 milhões de euros, em quatro parcelas. O Flamengo terá direito a 70% desse valor, além de bonificações contratuais que poderão aumentar essa quantia em até 10 milhões de euros.

Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro entrará em campo nesse sábado (13) às 17h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. A equipe da Gávea precisa da vitória para tentar diminuir a diferença do Palmeiras para apenas um ponto, e contará com o apoio da sua torcida. Até o momento, mais de 41 mil ingressos foram vendidos e todos os bilhetes destinados aos rubro-negros foram esgotados ​de maneira antecipada.