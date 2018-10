Fiat fecha acordo com o Cruzeiro para final da Copa do Brasil

Cruzeiro e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil nesta noite, 17, no Itaquerão. Para o confronto, a raposa fechou patrocínio com a Fiat e entrará com a marca da empresa estampada na camisa. Vale lembrar que a montadora de automóveis já é parceira do clube em ações de relacionamento.

O acordo firmado entre as duas companhias é valido somente para o jogo desta noite. O patrocínio Fiat Argo estará na parte frontal da blusa, na altura do ombro e acima das marcas da Cemil.

Segundo o vice-presidente Executivo do Cruzeiro, Marco Antônio Lage, este novo local para exibição de marcas é fundamental para a visibilidade e receita do clube.

“Estamos inovando ao inaugurar esse novo espaço na camisa. E é claro que uma final de campeonato ainda proporciona ainda mais visibilidade a um parceiro. Nosso intuito é cada vez mais desenvolver opções para nossos futuros apoiadores, angariando também receita para o clube. Queremos um Cruzeiro muito mais forte e ter empresas de grande porte ao nosso lado, como a Fiat, é fundamental”, entoou.

Histórico

A marca da Fiat já esteve presente em outras ocasiões no manto cruzeirense. Em 2000, a fabricante foi patrocinadora máster e nesse período a raposa conquistou uma Copa do Brasil e o bicampeonato da Sul-Minas.

Já no ano da Tríplice Coroa, em 2003, a Fiat anunciou vários de seus veículos do ano na camisa azul celeste. Na temporada de 2008, a marca estampou as mangas da camisa. O diretor do Brand Fiat, Herlander Zola, comemorou mais uma parceria em um bom momento do Cruzeiro.

“A Fiat tem relação muito próxima com as principais equipes de futebol de Minas Gerais e esteve junto com o Cruzeiro em uma época de muito sucesso, com conquistas inesquecíveis para o clube e sua grande torcida. Nada mais natural que o Argo, que recebeu diversos prêmios e foi vencedor de muitos comparativos, estar estampado no uniforme celeste nessa partida tão importante. Assim, esperamos que o sucesso do Fiat Argo traga toda a sorte para o Cruzeiro na decisão”, afirmou.