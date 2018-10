Rafael Sóbis exalta Cruzeiro após título da Copa do Brasil: "Essa camisa é pesada"

O clima no Cruzeiro não poderia estar melhor depois da conquista do título da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo - o sexto de sua história. A comemoração da conquista se prolongou até Belo Horizonte, contando, inclusive, com a presença de 10 mil torcedores numa tradicional praça na cidade.

O zagueiro Léo não conseguiu esconder a felicidade da conquista e enalteceu seus companheiros de time.

“Trabalhamos muito debaixo de sol, de chuva, e hoje, graças a Deus, nós colhemos esse fruto, que é o título. Está todo mundo de parabéns pela entrega, pela dedicação e pelo poder de acreditar sempre. Entramos para a história. Nenhum time tinha sido bicampeão seguido da Copa do Brasil. É uma alegria e uma honra muito grandes” afirmou Léo.

Rafael Sóbis também falou sobre a conquista, o peso que a camisa da equipe mineira tem e como é temido pelos adversários, lembrou também o fato de o Cruzeiro ser o time com mais títulos da Copa do Brasil e de colocar seu nome na história do clube.

“Fizemos um jogo espetacular e o Cruzeiro é merecedor. Time chato, essa camisa pesa mesmo. O time mais chato que eu já vi jogar é o Cruzeiro. Ninguém consegue ganhar da gente em mata-mata. Além de o nosso nome ficar eternizado na história do Cruzeiro, conquistamos feitos inéditos. Será a primeira vez que um time vai usar esse negocinho de campeão (patch na camisa) durante dois anos. Isso é história, primeiro time hexacampeão, primeiro bicampeonato seguido. Tem que respeitar muito, muito, essa camisa”, afirmou o atacante.